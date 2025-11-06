REVELAN el verdadero motivo de inspiración de la playera de México para el Mundial 2026

Este miércoles 5 de noviembre del 2025, la Selección Mexicana dio a conocer la playera que utilizará México de local para el Mundial de 2026, la cual destaca por un imponente Calendario Azteca en el centro del pecho, símbolo de identidad y herencia cultural que recuerda al diseño de 1998.

Es color verde acompañado por detalles en rojo y blanco en el cuello y las mangas, evocando los colores patrios. En la parte posterior, se puede leer la frase “Somos México”.

La inspiración para la playera de México del Mundial 2026

Inés Sainz, colaboradora de TV Azteca Deportes pudo entrevistar al diseñador de la playera Sergio Mareco, el cual reveló en que se basaron para poder hacer la playera y la inspiración que tomaron.

Mareco explicó que la playera fue diseñada de forma moderna y tomaron elemento culturales. Tomaron la tradicional camiseta verde con un toque de la bandera mexicana por lo que agregaron rojo y blanco en el diseño.

Platiqué con el diseñador de la nueva camiseta de México para el Mundial 2026 ⚽️🤩 ¿Qué les pareció? A mí me encantó! @aztecadeportes @los_prota @adidasmx @adidas pic.twitter.com/Asr7lCc51o — Inés Sainz 🇲🇽 (@InesSainzG) November 5, 2025

"La inspiración mexicana como pueden ver es justo como la cultura mexicana. Diseñada de forma moderna.

Tomamos los elementos culturales y los diseñamos con líneas un poco más curvas o rectas.

Los detalles que quisimos incorporar incluyen, por ejemplo, la tradicional camiseta verde de México, pero con un toque de la bandera mexicana así que usamos rojo, blanco. Quisimos traer este verde vibrante y llamativo.".