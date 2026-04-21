Así quedó la tabla general de la Liga BBVA MX Femenil tras el partido pendiente del Clausura 2026

Este lunes 20 de abril se disputó el partido de la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 que estaba pendiente entre las Bravas de Juárez y las Chivas que terminó con empate a un gol y ahora todos los equipos enfrentarán la última fecha de la Liga BBVA MX Femenil con igual número de compromisos disputados.

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Así va la tabla de la Liga BBVA MX Femenil

El Rebaño Sagrado Femenil rescató un empate valioso en sus aspiraciones por meterse entre los primeros cuatro de la competencia, mientras que para las Bravas de Juárez se trató de un retroceso ya que una victoria aseguraba su presencia en la Liguilla y confirmaba a los ocho equipos clasificados para la siguiente ronda.

Siete equipos ya tienen su lugar en la Liguilla, mientras que las Bravas y el Tijuana tendrán que jugarse el todo por el todo en el último compromiso de la Fase Regular cuando se midan a Atlas y Mazatlán, respectivamente, siendo las de Juárez las mejor ubicadas de momento.

En la cima de la tabla, Rayadas y América buscan concretar la Fase Regular como las líderes de la competencia y solo un punto las separa a cada una con el Monterrey mejor ubicado y con una temporada invicta que buscarán mantener para la Liguilla.

Bravas y Chivas empataron|Christian Torres Chavez/MEXSPORT

Tabla general de la Liga BBVA MX Femenil previo a la Jornada 17 del Clausura 2026

Rayadas - 40 puntos América - 39 puntos Pachuca - 36 puntos Tigres - 34 puntos Chivas - 33 puntos Toluca - 32 puntos Cruz Azul - 30 puntos Bravas de Juárez - 26 puntos Tijuana - 25 puntos Pumas - 21 puntos Mazatlán - 18 puntos Atlético de San Luis - 18 puntos León - 16 puntos Atlas - 12 puntos Puebla - 8 puntos Santos Laguna - 6 puntos Querétaro - 5 puntos Necaxa - 4 puntos



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