Este crack de Chivas le quitaría el lugar a dos que juegan en Europa para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Falta cada vez menos para que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá 5 partidos en el Estadio CDMX, incluyendo el debut de la Selección Nacional de México contra Sudáfrica el 11 de junio. A la espera de ello, Javier Aguirre podría dar un golpe sobre la mesa al convocar a un crack de Chivas que le quitaría el lugar a dos que juegan en Europa.

Resulta que mientras Chivas —que tendría un refuerzo asegurado para el Apertura 2026— se enfoca en la Liguilla, uno de los futbolistas que está jugando los cuartos de final de este torneo de la Liga BBVA MX y que no ingresó en la primera lista de convocados, podría ser llamado de última. Se trata de Richard Ledezma, el lateral derecho de 25 años.

Richard Ledezma of Guadalajara during the 3rd round match between Guadalajara and Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Akron Stadium, on July 26, 2025 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris

Richard Ledezma, de Chivas, se ganaría un lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El rumor comenzó a crecer cada vez con más fuerza debido a que la Selección Mexicana aún no ha podido recuperar a Julián Araujo ni a Rodrigo Huescas, jugadores del Celtic de Escocia y del Copenhague de Dinamarca, respectivamente. En ese contexto, todo indica que Richy Ledezma se subirá al barco mundialista, integrándose en la lista final de México.

|@FCKobenhavn

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Las razones por las que Richy no fue convocado a México antes son simples: si era citado, debía ir al Mundial sí o sí, ya que ese era el acuerdo entre la Selección Mexicana y los equipos de la Liga MX. El “Vasco” Aguirre decidió esperar a los que juegan en Europa, pero todo indica que no llegarán y que será Ledezma, de Chivas, quien ocupe ese lugar.

Los números de Richard Ledezma en el Clausura 2026

Según los datos de BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas, estos son los números de Richard Ledezma en el Clausura 2026:

34 partidos jugados

30 duelos como titular

2 goles convertidos

8 asistencias aportadas

11 tarjetas amarillas y 1 roja

México vs Islandia |Mexsport

Las estadísticas de Richard Ledezma en la Selección Nacional de México

En tanto, durante toda su carrera en el combinado azteca, Richy Ledezma ha llegado a estas estadísticas: