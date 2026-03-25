Revelan imagenes previo a la muerte de futbolista de equipo historico de Sudamérica

El pasado domingo 22 de marzo del 2026, el conjunto de Millonarios FC dio a conocer en sus redes sociales el sensible fallecimiento de uno de sus jugadores. Se trata del jugador de 18 años de edad, Santiago Castrillón que terminó perdiendo la vida horas después de sufrir un colapso en un partido con la categoría Sub-20.

Este martes 24 de marzo del 2026, en las redes sociales han compartido el video del encuentro en el que se ve como Santiago, luego de recibir el balón con el pecho y avanzar unos metros, se termina desplomando en el terreno de juego.

#FÚTBOL: ¿MUERTE SÚBITA? Imágenes sensibles Este fue el instante en que Santiago Castrillón, volante creativo de la Sub-20 de Millonarios FC, se desplomó en pleno partido contra Santa Fe. Contrario a lo que se había especulado, sobre un posible balonazo que hubiera… pic.twitter.com/gxuSoxEC55 — Colombia Noticias (@CNotiWeb) March 25, 2026

Millonarios FC se despide de Santiago Castrillón

El club compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que dio a conocer el sensible fallecimientos de Santiago. Además, expresó que la sonrisa del jugador quedará tatuada en todos y terminó mandandole un mensaje de fortaleza a toda la familia y seres queridos.

"Millonarios FC informa que el pasado sábado 21 de marzo el jugador Santiago Castrillón sufrió un colapso durante un partido del Torneo Nacional Sub20.

Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular.

A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos.

Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza.

Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo.

Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros.

Elevamos nuestras oraciones por su alma. A su familia y seres queridos, un mensaje de fortaleza en este momento imposible de entender.

Santiago, nuestro entrañable compañero, descansa en paz".