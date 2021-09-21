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Fútbol

Revientan a Messi en Francia por su rendimiento con el PSG

Mauricio Pochettino y Lionel Messi protagonizaron el momento del fin de semana y han revelado cómo está la situación entre ambos.

El primer gol de Messi con el PSG.png

Escrito por: Azteca Deportes

La situación entre Lionel Messi y Mauricio Pochettino se tornó muy tensa cuando el entrenador decidió sacar al argentino antes de que terminara el partido ante el Lyon. La cara de Leo al momento de salir y estando en la banca, dijo más que mil palabras.

En 2019, Leo reconoció que no le gusta salir de cambio e incluso dijo que prefiere no iniciar el partido y entrar después con tal de terminarlo, pues considera que al final del encuentro los rivales están más cansados y es más fácil encontrar espacios.

Messi
|REUTERS

Es por eso quizá que Leo hizo el gesto que hizo cuando Pochettino decidió sacarlo. Lo cierto es que a Lionel Messi también le ha costado adaptarse al futbol de la Ligue 1 y al paso de tres partidos, no terminar por lucir en total ritmo.

En Francia han tomado nota de la situación de Messi. Es por eso que L'Equipe, reveló que tras la polémica situación, habló con Mauricio Pochettino y el tema quedó en el olvido, descartando que la lesión del argentino sea un invento para sancionarlo por su actitud.

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Revientan a Messi en Francia

Otros medios también se dieron cuenta de la actitud de Messi. Es por eso que Le Parisien no se tentó el corazón a la hora de decir que Leo "se está marchitando" y se nota que su nivel va a la baja en cada partido que juega.

Messi y Pochettino
|REUTERS

"Messi se está marchitando, cabeza cada vez más baja, camina y ya no pesa en el juego", dice parte del texto que el diario francés le dedicó al argentino, en especial tras el partido entre el PSG y el Olympique de Lyon.

Han sido tres juegos de Lionel Messi con el PSG. Dos han sido de Ligue 1, aunque ninguno lo ha podido completar porque en uno entró de cambio y en otro salió al 75. El otro fue de Champions League y el conjunto parisino no pudo derrotar al Brujas como visitante.

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