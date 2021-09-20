Bronca entre Messi y Pochettino en el PSG

Paris, Francia. Se acaba la luna de miel en el Paris Saint Germain (PSG), o eso parece, entre el técnico del equipo Mauricio Pochettino y el astro argentino Lionel Messi y todo comenzó este pasado domingo en el encuentro ante Lyon donde la escuadra parisina se llevó el triunfo por 2-1 gracias a un gol de último momento de Mauro Icardi.

Por primera vez en el torneo de la Ligue 1, PSG inició un partido con su tridente ofensivo de lujo, Messi, Neymar y Mbappé. El argentino tuvo tres situaciones claras de anotar, incluido un mano a mano que perdió con Anthony Lopes y un tiro libre que pegó en el ángulo de la portería, pero llegó lo inesperado, al minuto 75 el técnico Pochettino sacó de la cancha a un sorprendido Messi para meter a su compatriota Mauro Icardi.

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El exjugador del Barcelona se dirigió hacia la banda y miró a su entrenador con semblante serio, a lo que Pocchettino reaccionó tendiéndole la mano. Messi no se la agarró y se giró hacia él con cara de enojo, con un gesto lo suficientemente elocuente. La escena continuó en la banca, donde se sentó todavía sin entender qué había sucedido. Sus compañeros en el banco le observaban con una mezcla de temor y sorpresa.

|EFE

Messi en el Barcelona solamente en 18 ocasiones salió de cambio

Messi con el Barcelona desde el 2010 jugó 371 encuentros de liga y fue sustituido en apenas 18 ocasiones, de las cuales 9 fueron por lesiones. Si hace una retrospectiva de toda su carrera, el rosarino jugó 554 partidos desde el minuto inicial y solo fue reemplazado en 54 oportunidades.

En la última temporada con el equipo catalán Messi sólo había sido reemplazado en una ocasión. Fue en enero pasado cuando Roland Koeman decidió sacarlo en el partido ante Granada, que ya iba 4-0 a favor de los catalanes gracias a un doblete de la Pulga.

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La razón de Pochettino para sacar a Messi del partido

"Tomamos la decisión de quitar a Leo Messi por una posible lesión en el futuro. Se acercan partidos importantes y hay que protegerlo. Son decisiones que tomamos por el equipo. Todo el mundo sabe que tenemos grandes jugadores, tenemos que tomar decisiones. A veces puede resultar atractivo. Le pregunté cómo estaba y me dijo: 'Bien, no hay problema'. Eso es lo que nos dijimos el uno al otro. Todo el mundo sabe que es un gran jugador, pero tenemos cinco cambios y estamos para tomar decisiones", fue la explicación de Pochettino al terminar el encuentro.

La pregunta es: ¿Esta será la nueva realida de Messi en el equipo?. Solo el tiempo lo dirá.