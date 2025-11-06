Revientan a Santiago Gimenez por comparación con Julián Álvarez: “Es una falta de respeto para la araña”

Hace unos días, Kyle Walker reveló en una entrevista para el canal de YouTube Stadium Astro, que Santiago Gimenez es muy parecido a Julián Álvarez en su estilo de juego, por lo que los medios argentinos lo retomaron y los aficionados explotaron por el comentario asegurando que no se parecen en nada y tirándole al delantero mexicano.

“No diría que puedo señalarlo en uno en particular, creo que es muy parecido a Julián Álvarez en cómo juega. No es un delantero ‘9’ puro, tiene la habilidad técnica para producir algo de magia en cualquier momento. Está dispuesto a correr por el equipo y poner su cuerpo en línea y creo que eso es muy importante en un equipo porque muchos delanteros realmente no tocan la pelota” mencionó Kyle Walker.

Aficionados explotan contra Santiago Gimenez

Con el comentario de Kyle, medios argentinos difundieron la parte en la que menciona "Creo que, en estilo de juego, Santi Gimenez es parecido a Julián Álvarez", los aficionados llenaron de comentarios contra el mexicano en los que aseguraron que no se parecen en nada en el estilo de juego, que se podrían parecer solamente en el corte de cabello y aseguraron que Julián es mejor delantero.

Algunos de los comentarios que se logran leer son:

"Julian es mil veces mejor".

"Estilo de juego en el fornite".

"En el apellido capaz dps nada q ver, se fumo una buena Walker".

"Uy no, ahora quien soporta a los mexicanos creyendo que tienen a su Julián Álvarez".

"En lo único q se parecen ,es q los 2 son Argentinos....".

"Si igualito deja jodee Giménez es 9 de área Julián juega por todo el frente de ataque".

"Si ,pero Giménez es el d Temu"

Los estilos de juego de Santiago Gimenez y Julián Álvarez

Santiago Gimenez es un delantero centro que tiene varias facetas de juego. En varias ocasiones ha jugado como el segundo centro delantero, funcionando de poste. En algunas ocasiones ha sido un hombre solo de área esperando los centros o balones para poder rematar.

De igual forma, ha demostrado en varias ocasiones su sacrificio con el equipo, bajando a recuperar el balón, siendo un futbolista que intenta burlar en pocas ocasiones por velocidad.

Por otra parte, Julián Álvarez es un delantero que juega por las bandas, en el área y que cuando es necesario termina bajando hasta el medio campo para poder ayudar a su equipo.

Un jugador que destaca por su gran golpeo, su definición y asistencia.

Los números De Santiago y Julián

Julián en lo que lleva de carrera ha disputado un total de 296 partidos, acumulando 19, 023 minutos en el terreno de juego en los que ha logrado marcar 128 goles y ha dado 62 asistencias.

En el caso de Giménez, registra 295 partidos con 18, 277 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado115 goles y ha dado 30 asistencias.