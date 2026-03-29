Cantante jugó en la selección, fue basquetbolista profesional e impuso récords de locura

Hace unos días se concretó la hazaña de Bam Adebayo, quien anotó 83 puntos en un duelo de NBA. Y de manera muy colorida, algunos sacaron a la luz la vez que Ricardo Arjona hizo récord nacional en su natal Guatemala, el cual duró cerca de 18 años sin que se rompiese. Porque sí, el creador de 'El Problema', tuvo un destacado desarrollo como basquetbolista. Esta es la historia de su récord de puntos.

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¿Ricardo Arjona fue basquetbolista profesional?

El nacido en Jocotenango, Guatemala, fue un joven que se desarrolló entre los escenarios y el baloncesto. Dada su estatura, encontró en el deporte un escaparate que en un tiempo le permitió soñar con vivir de eso, aunque el poco desarrollo del basquetbol nacional no era muy claro en esos años. Sin embargo, en una ocasión marcó 79 puntos con los Leones de Marte.

Aunque ese fue (1987) uno de los momentos que marcaron su vida como basquetbolista, triunfando en dicho partido 129-74 ante Confecciones MR, también fue seleccionado juvenil de Guatemala. Jugó en todas las posiciones dentro de la duela, pues su tardío crecimiento le hizo variar en las dinámicas que necesitaba en sus equipos.

Esto dijo uno de sus entrenadores, dictaminando la seriedad con la que siempre vivió el hoy artista internacional: “muy serio al representar su papel de basquetbolista. Era muy tranquilo. Él separaba el deporte y la música”. Declaraciones de Enrique Amaya para Prensa Libre, al hablar de lo que se veía en el desarrollo del Arjona deportista.

¿El récord de Arjona basquetbolista ya se rompió o sigue vigente?

Pese a que parecía que dicho registro nunca se superaría en el entorno guatemalteco, Arjona vio caer su récord de 79 puntos en el 2005. El causante fue Marlon Domínguez, jugador del Sat-Cybertech, quien consiguió 89 puntos en un partido contra Panpichi.

Fue así que el legado histórico de Ricardo Arjona tal vez se vea borrado antes de lo esperado, pues ya será el segundo lugar en las estadísticas. Sin embargo, sus letras esperan perdurar mucho más, pues el basquetbolista fue sustituido para convertirse en uno de los cantautores más influyentes de la escena latina de los años recientes.