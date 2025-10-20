deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Tragedia en el basquetbol: tras ataque a autobús por aficionados rivales muere una persona

El autobús que transportaba a los seguidores del Estra Pistoia fue atacado con rocas y objetos contundentes por supuestos seguidores del equipo local

Autobús apedreado en Italia
@Agenzia_Ansa
Fernando Campos
Otros Deportes
Compartir

La tragedia se presentó en el basquetbol italiano luego que un chofer fuera asesinado cuando el autobús que iba fue atacado por piedras pegándole una de ellas en la cabeza causándole la muerte.

Joselyn Corre 10 KM Embarazada: Ejemplo de Fuerza y Determinación

En la Serie A2, segunda división del basquetbol de Italia, los conjuntos de RSR Sebastiani Rieti y Estra Pistoia se enfrentaron. El partido, disputado en la ciudad de Rieti, fue ganado por el conjunto visitante, pero el regreso de sus seguidores se vio empañado por un acto de violencia que ha conmocionado al deporte europeo.

El autobús que transportaba a los seguidores del Estra Pistoia fue atacado con rocas y objetos contundentes por supuestos seguidores del equipo local. Una de las piedras impactó directamente en el parabrisas, rompiéndolo y golpeando en la cabeza al segundo chofer, quien viajaba como copiloto. El impacto fue mortal, provocando su fallecimiento en el lugar o poco después, según reportes policiacos.

También te puede interesar:

El club Estra Pistoia publicó un comunicado oficial en el que expresó su “profunda conmoción y consternación por el trágico desenlace”, además de solidarizarse con la familia del fallecido y con todos los afectados por el violento episodio. “El deporte debe unir, no dividir. Lo sucedido es inaceptable”, publicaron.

Por su parte, el equipo RSR Sebastiani Rieti también se pronunció, desmarcándose completamente de los hechos. En su mensaje, condenaron el ataque y lo calificaron como “un episodio gravísimo, ajeno a los valores del deporte”. El club reiteró su compromiso con la seguridad y el respeto entre aficiones, y pidió que se investigue a fondo para dar con los responsables.

Las autoridades locales ya han comenzaron las indagatorias correspondientes, mientras que la federación italiana de baloncesto también ha expresado su preocupación por lo ocurrido.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×