Tragedia en el basquetbol: tras ataque a autobús por aficionados rivales muere una persona

La tragedia se presentó en el basquetbol italiano luego que un chofer fuera asesinado cuando el autobús que iba fue atacado por piedras pegándole una de ellas en la cabeza causándole la muerte.

En la Serie A2, segunda división del basquetbol de Italia, los conjuntos de RSR Sebastiani Rieti y Estra Pistoia se enfrentaron. El partido, disputado en la ciudad de Rieti, fue ganado por el conjunto visitante, pero el regreso de sus seguidores se vio empañado por un acto de violencia que ha conmocionado al deporte europeo.

El autobús que transportaba a los seguidores del Estra Pistoia fue atacado con rocas y objetos contundentes por supuestos seguidores del equipo local. Una de las piedras impactó directamente en el parabrisas, rompiéndolo y golpeando en la cabeza al segundo chofer, quien viajaba como copiloto. El impacto fue mortal, provocando su fallecimiento en el lugar o poco después, según reportes policiacos.

El club Estra Pistoia publicó un comunicado oficial en el que expresó su “profunda conmoción y consternación por el trágico desenlace”, además de solidarizarse con la familia del fallecido y con todos los afectados por el violento episodio. “El deporte debe unir, no dividir. Lo sucedido es inaceptable”, publicaron.

Por su parte, el equipo RSR Sebastiani Rieti también se pronunció, desmarcándose completamente de los hechos. En su mensaje, condenaron el ataque y lo calificaron como “un episodio gravísimo, ajeno a los valores del deporte”. El club reiteró su compromiso con la seguridad y el respeto entre aficiones, y pidió que se investigue a fondo para dar con los responsables.

Las autoridades locales ya han comenzaron las indagatorias correspondientes, mientras que la federación italiana de baloncesto también ha expresado su preocupación por lo ocurrido.

