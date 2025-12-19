Esta es la cantidad de dinero que Club América pagó en su momento por Igor Lichnovsky... ahora quiere dejarlo ir

Así como el Club América quiere a Emiliano Gómez pero debería pagar fortuna , también está en la búsqueda de desprenderse de algunos jugadores. El nombre que está sonando con fuerza para salir es el de Igor Lichnovsky, siendo muy curioso puesto que hace apenas un año y medio lo habían comprado a Tigres de la UANL por una cifra muy alta.

Mientras se habla que Igor Lichnovsky saldría del América y llegaría a otro equipo de la Liga BBVA MX , uno de los análisis que hicieron los detractores de la directiva de las Águilas de Coapa es que en su momento habían pagado 2 millones de euros (más de 42 millones de pesos mexicanos) por el fichaje del defensa que hoy tiene 31 años.

Igor Lichnovsky en América

Parece que André Jardine no tendrá suficientemente en cuenta al chileno de cara al Clausura 2026 y por eso se podría marchar a otro equipo de la propia Liga MX, aunque no deja de sorprender debido al dinero que habían invertido en Lichnovsky hace tan poco tiempo. De todos modos, puede decir que ha sido campeón con las Águilas.

El precio de Igor Lichnovsky bajó mucho desde la llegada al América

De acuerdo a los números de Transfermarkt, al llegar a las Águilas, el precio de Lichnovsky era de 4 millones de euros. Sin embargo, con el correr del tiempo fue cayendo en picada y en la actualidad es de apenas 1 millón de la moneda europea. Su edad tiene que ver, pero su bajo protagonismo también. Su contrato con América finaliza en junio del 2027.

Igor Lichnovsky se podría ir del América

Las estadísticas de Igor Lichnovsky en el Club América

De acuerdo a los números del sitio BeSoccer, especializado en datos de jugadores, las estadísticas de Igor Lichnovsky en este tiempo que lleva en el Club América son los siguientes: