Llegó gratis a la Liga BBVA MX, es argentino y hoy es el mejor en su puesto, según especialistas

Mientras dos clubes de la Liga BBVA MX se interesan en un crack de Boca Juniors muy caro , hubo un jugador que llegó hace poco más de dos años desde la Argentina en condición de jugador libre (gratis) y ha demostrado ser el mejor en su puesto con una estadística que lo deja muy bien valorado. El futbolista en cuestión lidera un dato clave para especialistas.

Así como ya se reveló el calendario completo del Clausura 2026 , durante el Apertura 2025 y durante todo el 2025 en general hubo un jugador que se destacó en su posición. Resulta que Lucas Merolla, quien llegó gratis al Mazatlán FC en julio de 2023, fue el jugador con más duelos aéreos ganados por 90 minutos en todo este año.

De acuerdo a los datos aportados por Statiskicks, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, el defensa central argentino es el futbolista con más duelos aéreos ganados cada 90 minutos en todo el 2025. La estadística contempla solo a jugadores que hayan tenido al menos el 50% de los minutos disputados en el Clausura 2025 y el Apertura 2025.

Jugadores de la Liga BBVA MX con más duelos aéreos ganados cada 90 minutos en 2025

Lucas Merolla (Mazatlán FC): 3.2

Jhonder Cádiz (Pachuca): 3.2

Frank Boya (Xolos de Tijuana): 3.2

Joaquim Henrique (Tigres UANL): 3.1

Tomás Badaloni (Necaxa): 2.5

Ramón Juárez (Club América): 2.5

Sergio Ramos (CF Monterrey): 2.5

Gabriel Fernández (Cruz Azul): 2.3

Haret Ortega (Santos Laguna): 2.3

Diego Reyes (Querétaro): 2.3

Los números de Lucas Merolla en el Mazatlán FC de la Liga BBVA MX

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en datos de los futbolistas, estos son los números de Lucas Merolla en el Mazatlán FC de la Liga MX:

Partidos jugados: 46

Encuentros disputados como titular: 41

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 2

Tarjetas recibidas: 19 amarillas y 1 roja.

Con 30 años, el defensor que llegó gratis desde Huracán de Argentina ha sido una excelente incorporación para el Mazatlán. Algo que deberán tener en cuenta los ‘Cañoneros’ es que su contrato finaliza en junio de 2026 y su valor de mercado es de 2 millones de euros, según Transfermarkt.

