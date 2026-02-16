Leyenda del futbol inglés ya necesita silla de ruedas; esto le ocurrió

La vida del futbolista es presumida de continuo como lo más alto que alguien puede aspirar. Conseguir tanto dinero, comodidad, lujos y básicamente 5 o 10 años de tranquilidad es inigualable. Sin embargo, en ocasiones las consecuencias llegan después. Y así lo reveló esta leyenda del futbol inglés, quien sufre de severas complicaciones por dolores en la espalda. Este es el presente de Rio Ferdinand.

¿Qué le ocurrió a esta leyenda del balompié británico?

Los conocedores ubicarán al defensa central que tuvo sus años más grandes en el Manchester United, dirigido por Sir Alex Ferguson. Aunque seguido se le ve en transmisiones a nivel inglés e internacional, reveló que ha sufrido severos problemas con su espalda, a tal grado de requerir sillas de ruedas cuando se pone muy grave.

“He estado viendo a un fisioterapeuta por primera vez desde que me retiré. Ha estado haciendo un montón de manipulaciones y demás, y en su edificio también está mi entrenador personal, así que le informa sobre mi entrenamiento. Hay un enfoque holístico en lo que hago ahora y espero que eso me resulte muy útil”.

El ex futbolista profesional indicó que esto es consecuencia de las exigencias de mantenerse en el terreno de juego cuando se requería forzar. En más de sus palabras al medio Men’s Health UK, confesó: “Llevo mucho tiempo con problemas de espalda. Tengo lesiones de mi carrera... Estuve tomando pastillas e inyecciones durante seis años para poder jugar”.

¿Esta leyenda requerirá de operación para superar sus problemas?

Según sus propias palabras, no. Ha trabajado con las personas mencionadas y se esfuerza por estar en el gimnasio. No hay especificaciones de que se requiera pasar por el quirófano. Y por ello se esfuerza al máximo para dejarle un testimonio a sus hijos.

“Mis hijos necesitan verme levantarme e ir a trabajar. Necesitan verme a mí y a Kate ir al gimnasio. Quiero que lleven un estilo de vida saludable y que piensen que ir al gimnasio o simplemente moverse es lo normal. Y no se lo digo a mis hijos… necesitan verlo”.