Tuve que jugar infiltrado los partidos decisivos: Alexis Vega

El futbolista de las Chivas, Alexis Vega, confesó que debido a las múltiples lesiones que lo han afectado en el cierre del 2021, tuvo que infiltrarse el tobillo.

Previo al inicio de la reclasificación del futbol mexicano, en donde el Guadalajara se medirá al Puebla en la búsqueda de los Cuartos de Final del torneo Grita México Apertura 2021 BBVA, el futbolista del rebaño, Alexis Vega confesó lo complicado que han sido las lesiones este último semestre.

“Desde que regrese de Tokio (Juegos Olímpicos), tuve un partido aquí con Chivas y desgraciadamente desde ahí me he envuelto en ese tipo de lesiones en los tobillos. Obviamente yo no me quiero lesionar, no quiero dejar de jugar pero son gajes del oficio, pero bueno es parte de mi trabajo y lo afrontamos de la misma manera, apenas me hicieron estudios aquí en Guadalajara, todavía en el partido contra Mazatlán tuve que jugar infiltrado, no estaba al cien por ciento y era un partido decisivo”, contó el atacante en entrevista para Azteca Deportes.

Agradecido por el apoyo

El medallista olímpico en Tokio 2020 agradeció tanto al cuerpo médico de la Selección Azteca como al del Guadalajara por el trato y apoyo que le han brindado para que su recuperación sea más rápida y asegura que el jugar infiltrado fue decisión propia para estar más cerca de sus compañeros en un momento clave de la temporada.

“Bueno era mi decisión poder estar con el equipo, había sido un torneo de muchos altibajos y yo quería estar para mi equipo, quería jugar y saber que me sentían cerca de ellos”.

Alexis Vega cuenta cómo fue el regreso a tierra tapatía después de jugar frente al Mazatlán infiltrado, momentos que también lo marcaron en otra parte importante de su vida.

“El camino de regreso a Guadalajara en el camión venía destrozado del tobillo, me dolía muchísimo, nos dieron el fin de semana de descanso y hasta el martes entrenamos, en eso nació mi hijo y en el hospital me dolía muchísimo, fue mucho dolor no se me inflamó pero se reventó por el esfuerzo que hice, después hubo esos estudios y mi tobillo no tiene una lesión grave, nada de qué preocuparse”.

El Guadalajara se medirá a la Franja este sábado a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, con la encomienda de buscar entrar dentro de los mejores ocho del torneo y seguir soñando con levantar el título.