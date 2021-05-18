Brittany Matthews, la bella novia de Patrick Mahomes ¡Conócela en FOTOS!

Conoce a Brittany Mathews, entrenadora y coach fitness que es pareja de Patrick Mahomes, QB de Kansas City Chiefs. Estas son sus mejores fotos de Instagram.

Nació el 01 de septiembre de 1995.

Es originaria de Texas, Estados Unidos.

Brittany y Patrick son pareja desde la preparatoria.

Ella ha estado en toda su carrera en la NFL.

Asiste a los partidos de los Chiefs y estuvo en sus triunfos importantes.

Pero ella es también una deportista.

Jugó futbol soccer colegial, durante la Universidad.

Ella se graduó en Kinesiología.

Y en 2017 jugó de manera profesional futbol soccer en Islandia.

A su regresó se convirtió en coach fitness certificada.

Y fundó su propio programa de ejercicio: Brittany Lynne Fitness

Junto a Patrick invirtieron en un nuevo equipo de futbol en Kansas.

Tras ganar el Super Bowl, Mahomes le pidió matrimonio.

En febrero de 2021 se convirtieron en papás.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 1 millón de seguidores.

Encuéntrala como @brittanylynne

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