La rivalidad de Jack Nicklaus con Arnold Palmer

A principios de los años 60, las televisiones en Estados Unidos sintonizaban una batalla en el campo de golf con dos jóvenes que con el paso del tiempo, la historia los posicionaría como dos de los más grandes en la historia del deporte.

Jack Nicklaus y Arnold Palmer mostraron al mundo una guerra de bastones por ser el mejor. Fue en el año de 1962, durante el US Open cuando nació la épica batalla, una eterna rivalidad que en ese mismo año, tuvo que definirse en un desempate en el último día del torneo.

El origen de la rivalidad

Arnold Palmer llegaba en el pico de su carrera y con una popularidad entre los aficionados al golf. Llegaba como el favorito para ganar el torneo y refrendar el título conseguido en 1960. Del otro lado, un casi desconocido Jack Nicklaus hacía su debut con tarjeta de la PGA, pero que en ese mismo 1960, entró al US Open como amateur y terminó en la segunda posición, justo por detrás de Palmer.

“Había escuchado de Nicklaus por el gran momento que tenía como Amateur, pero hasta ese momento jamás lo había visto, nunca nos habíamos cruzado”, dijo Palmer en una entrevista para la PGA.

Happy Birthday Mr. Nicklaus — here’s looking forward to many more. #HappyBirthday 🎂 pic.twitter.com/JjODwxKb0p — Arnold Palmer (@ArnoldPalmer) January 21, 2022

Pero para 1962, ya con algo de experiencia, Nicklaus tomó revancha y se hizo de su primer major como profesional. Palmer y Nicklaus llegaron empatados con uno bajo par hasta el hoyo 18 y tuvieron que definir en el playoff. Los 10 mil aficionados que se dieron cita en el Oakmont Country Club, fueron testigos de la magistral forma de terminar el torneo.

“Me sentí como en casa. Ese era mi turno. No me importaba si tenía a Palmer o a cualquier otro. Era un chico de 22 años que sólo tenía una cosa en mente y era que mi nombre se conociera por todo el mundo”, recordó años más tarde Jack Nicklaus en un documental de la United States Golf Asociation.

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Esta rivalidad, se redujo a un simple hecho: fueron los dos mejores jugadores del Tour durante la mayor parte de la década de 1960. Desde 1962, cuando Nicklaus consiguió su primera victoria, hasta el final de la década, estuvieron prácticamente empatados en a victorias, ambos ganaron seis de los 12 majors (tres cada uno) y combinaron cinco subcampeonatos.

Una rivalidad que perdurará a lo largo de la historia y que hoy recordamos porque el “Oso Dorado” celebra 82 años de vida.

