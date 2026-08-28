River Plate y su intento de asalto al futbol mexicano; ¿qué DT quieren para el Millonario?

En Argentina se ha rumorado desde hace meses que la dirigencia de River Plate tiene en la mira a algunos estrategas que militan en México para tomar el mando del Millonario. Previo a nombrar a Eduardo Coudet como DT, se indica que querían a Gabriel Milito y ahora suena el nombre de Hernán Crespo que recién llegó a los rojinegros del Atlas. Esto se sabe de las intenciones del club argentino.

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¿River Plate quiere a los técnicos que dirigen en México?

En México hay 3 nombres de estrategas que interesaron o interesarían en el Millonario para tomar las riendas de la actual plantilla. Tanto Matías Almeyda, como Hernán Crespo y el propio Gabriel Milito tienen una conexión especial con dicho club. Por eso se indicó que querían aplicar un Fernando Gago, polémico caso que se dio en la salida de dicho DT de Chivas.

Sin embargo, en la actualidad solamente se dio el interés por Crespo, que tomó al equipo recién el pasado 16 de julio. Su impacto en el equipo rojinegro es innegable y por eso rondó un poco de incertidumbre, sin embargo se indica que el propio Hernán le afirmó a la dirigencia del Atlas que cumplirá al menos un año con la institución tapatía. Por lo que los argentinos deberían buscar opciones fuera de México.

Y es que las opciones de Matías Almeyda y Gabriel Milito parecen todavía más imposibles de ocurrir. El caso del estratega de Chivas era una opción al menos antes de que el Chacho Coudet fuera nombrado técnico de River. Mientras que Matías Almeyda desde hace tiempo se desvinculó del equipo y ha tomado retos en México y Europa, por lo que su proceso en Rayados no está ni cerca de verse comprometido.

¿Qué técnicos tiene el radar River Plate?

Negada la opción de Hernán Crespo, que además tendría una cláusula de 7 millones de dólares (según algunas fuentes), River Plate tiene en la mira a nombres como Eduardo Domínguez o el candidato más fuerte… Pablo Aimar. El hoy asistente de Lionel Scaloni al frente de la selección argentina podría ser tentado para iniciar su etapa como técnico en solitario. Pero el equipo sudamericano está en plenas gestiones después de la renuncia del Chacho, presentada tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana.