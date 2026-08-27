La cifra EXACTA que ganaría Atlas si River Plate quiere contratar a Hernán Crespo

River Plate ya analiza opciones para reemplazar a Eduardo Coudet y Hernán Crespo aparece como uno de los principales candidatos. El entrenador argentino asumió recientemente en Atlas, por lo que una eventual salida rumbo al Millonario tendría un costo importante para el conjunto de Guadalajara.

El dinero que deberá pagarle River a Atlas si quiere a Crespo

Según informó el periodista argentino Germán García Grova, Atlas y Crespo acordaron una cláusula contractual relacionada directamente con River Plate, pero se activa recién el próximo semestre. Si los argentinos deciden contratarlo antes de 2027, deberán pagar 7 millones de dólares para concretar su salida del conjunto rojinegro.

La cifra no fue confirmada oficialmente por Atlas, pero es el monto que ha trascendido en la prensa argentina. De acuerdo con la información publicada, se trataría de una suma neta para el club mexicano. Por lo tanto, River tendría que realizar una importante inversión para llevarse al técnico durante este año.

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Crespo llegó a Atlas el pasado 16 de julio y rápidamente consiguió resultados positivos. En sus primeros ocho partidos consiguió cinco victorias y tres derrotas. Cuatro de esos triunfos fueron por la Liga BBVA MX, donde el equipo rojinegro marcha segundo después de cinco jornadas, con 12 puntos.

|Instagram:hernancrespo

¿Qué es la cláusula River de Hernán Crespo y por qué no aplica?

El contrato entre Crespo y Atlas contempla una cláusula especial que favorece a River Plate, pero existe una condición determinante. El Millonario podrá sacar al entrenador sin pagar una compensación económica tan alta recién a partir de enero de 2027. Antes de esa fecha, la situación cambia por completo.

Por ahora, River tendría que desembolsar los 7 millones de dólares si pretende llevarse al técnico durante 2026. La cláusula gratuita todavía no está vigente y esa diferencia convierte la operación en una alternativa costosa para el conjunto argentino.

Hernán Crespo como jugador de River Plate|Crédito: @RiverPlate / X

Crespo es un nombre conocido en River por su pasado como futbolista y por el interés que el club ya mostró en anteriores procesos de búsqueda de entrenador. Además, su presente con Atlas podría aumentar el interés de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo.

El argentino cuenta con experiencia en distintos países y ya conquistó la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia. También dirigió a Sao Paulo, Al-Duhail y Al-Ain antes de regresar al futbol sudamericano. Ahora, River deberá decidir si está dispuesto a pagar los 7 millones de dólares para adelantar su llegada o esperar hasta 2027.

