El ex técnico de Cruz Azul que salió por la puerta de atrás, muy cerca de terminar en Rayados

Rayados sigue moviendo piezas después de uno de los torneos más decepcionantes de los últimos años.

La eliminación temprana y el fracaso deportivo del Clausura 2026 detonaron cambios importantes dentro del club regiomontano. Ya hubo movimientos en la estructura directiva, salidas importantes en el plantel y ahora toda la atención está puesta en el próximo entrenador.

Te puede interesar: ¿Regresa Funes Mori a Rayados? El futuro del delantero es una incógnita

Y entre tantos nombres que circulan alrededor de Monterrey, apareció uno que inevitablemente vuelve a tocar fibras sensibles en Cruz Azul: Robert Dante Siboldi.

GOL de Jesús ‘Tecatito’ Corona: FC Juárez 0-2 Rayados | Jornada 11 Clausura 2026

Rayados ya habría hablado con Siboldi

De acuerdo con información revelada por fuentes desde Monterrey, la directiva regiomontana ya sostuvo reuniones con el entrenador uruguayo para conocer su proyecto y analizar la posibilidad de convertirlo en el nuevo técnico del equipo.

No es el único candidato, pues Rayados mantiene abierta la baraja y sigue considerando perfiles como Matías Almeyda, Antonio Mohamed, Martín Anselmi, Nacho Ambriz e incluso Nicolás Larcamón. Pero el nombre de Siboldi empezó a tomar fuerza en las últimas horas.

Roberto Dante Siboldi|MexSport

Una salida que dejó heridas en Cruz Azul

El paso de Siboldi por Cruz Azul nunca logró cerrarse de manera tranquila.

Aunque consiguió resultados importantes y llegó a llevar al equipo hasta semifinales, la relación con la directiva terminó completamente fracturada. Su salida en 2020 dejó tensión interna, declaraciones incómodas y una ruptura evidente con la cúpula cementera.

Y es que a pesar de que Cruz Azul desplegaba el mejor futbol de la Liga BBVA MX, en semifinales perdió una ventaja de cuatro goles frente a Pumas, perdiendo 4-0 el duelo de vuelta, lo que desató su salida de manera unilateral.

Incluso, recientemente el propio entrenador lanzó críticas públicas relacionadas con decisiones tomadas dentro del club tras la salida de Nicolás Larcamón, algo que terminó alejando todavía más cualquier posibilidad de regreso a La Noria.

Te puede interesar: Rayados le ofrecería a Matías Almeyda ser el DT mejor pagado de la Liga BBVA MX; cuánto ganaría

Rayados busca un golpe de autoridad

En la Sultana del Norte saben que el próximo técnico tendrá una presión enorme desde el primer día.

El plantel fue construido para competir por títulos y terminó quedándose muy lejos de las expectativas. Por eso, la directiva busca un entrenador con experiencia, carácter y capacidad para manejar un vestidor lleno de figuras.

Ahí es donde el perfil de Siboldi entra en la conversación. Seguramente habrá una conclusión en los próximos días.