Rayados le ofrecería a Matías Almeyda ser el DT mejor pagado de la Liga BBVA MX; cuánto ganaría

La estructura deportiva de Rayados sufrirá varios cambios para afrontar el Apertura 2026. El primer cambio notorio y clave fue la contratación del neerlandés Dennis Te Kloese como presidente deportivo, elemento que tomará las decisiones futbolísticas de la institución. En este contexto, Monterrey aceleró en la contratación de Matías Almeyda, entrenador que estaría muy cerca de regresar a la Liga BBVA MX tras dejar Sevilla.

El ‘Pelado’ Almeyda tiene experiencia probada en el futbol mexicano habiendo dominado con Chivas de Guadalajara. Desde Rayados están necesitados de resultados inmediatos, por lo que habrían ofrecido un monto extraordinario para seducir al técnico argentino. Diversos reportes apuntan que Monterrey le ofreció al ex Sevilla ser el entrenador mejor pagado de toda la Liga BBVA MX.

Matías Almeyda

¿Cuánto ganaría Matías Almeyda en Rayados?

Según la información que pudo compartir el diario Récord, la cúpula más alta de Rayados le habría ofrecido a Almeyda un salario de 5 millones de dólares por temporada para efectuar su regreso al futbol mexicano. Esta cifra lo colocaría como el técnico mejor pagado de toda la Liga BBVA MX, superando los 4 millones de dólares que recibe Antonio Mohamed dirigiendo al Toluca.

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Lo cierto es que el ‘Pelado’ se habría reunido con Santiago Hirsig, Dennis Te Kloese y el director deportivo Walter Erviti para acordar la llegada del técnico argentino a suelo regiomontano. Sería el reemplazante de Nicolás Sánchez, entrenador interino que fue despedido de su cargo luego de no poder conseguir la clasificación a la Fase Final del Clausura 2026.

Los competidores que tiene Rayados por Almeyda

Según reportes que compartió el medio Infobae, Monterrey no es el único club que tiene la intención de fichar a Almeyda para la segunda mitad del año. La fuente menciona que el entrenador argentino interesa en otros mercados, como puede ser el futbol de Arabia Saudita, una situación que podría influir en su futuro: el factor económico no sería una opción para Rayados.

Sin embargo, La Pandilla le ofrece a Almeyda regresar a un sitio que ya conoce. Si bien es cierto que en su anterior etapa en Chivas vivió en Guadalajara, ahora tendría la posibilidad de conocer Monterrey desde más cerca. El ‘Pelado’ ya conoce el futbol mexicano, situación que podría poner la balanza a favor de Rayados.

