Utilizarán inteligencia artificial en Wimbledon 2023

El torneo de tenis más tradicional de la historia será pionero en el uso de la inteligencia artificial. A menos de dos semanas del inicio de la gran cita de tenis en césped, que se jugará del 3 al 16 de julio, el All England Club, se reveló que las nuevas tecnologías que se utilizarán durante la competición.

A través de la IA se comentarán los principales momentos de los partidos en el sitio web y la aplicación oficial del torneo, y también será usada para determinar la dificultad del camino a recorrer por cada jugador del cuadro individual hasta la final.

“Wimbledon es el torneo más antiguo de los Grand Slam. Nuestras tradiciones se remontan a 1877 y esa es una de las principales razones por las que la gente continúa viniendo. Pero sin innovación tecnológica, no podríamos seguir en la cima del tenis”, señaló el director de tecnologías de Wimbledon, Bill Jinks.

Federer y Nadal en Tenis con Causa

Te puede interesar: Rodrigo Pacheco recuerda cómo llegó a ser el número 1 mundial

Otros Grand Slams ya usaron la tecnología

El Abierto de Australia y el US Open, entre otros torneos, ya generalizaron el uso del arbitraje electrónico desde 2021, y el circuito masculino ATP anunció en abril que los jueces de línea, figura hasta ahora inseparable del tenis, se irían sustituyendo progresivamente a partir de 2025, con el fin de “optimizar la precisión y la coherencia del arbitraje entre los torneos”.

Carlos Alcaraz gana confianza de un partido a otro para verse con opciones en el ATP de Queens 2023. El español demuestra el trabajo de los últimos días y la adaptación a la hierba con una solvente victoria ante un Jiri Lehecka que podía ser peligroso.

“Veo algunos vídeos sobre mis rivales en primer lugar, luego, tengo mucho tiempo para ver vídeos, para aprender de los mejores jugadores del mundo: Andy, Roger, Djokovic. Ahora estamos en hierba y quiero seguir el ejemplo de los mejores sobre hierba, su movilidad. Para mí, Roger y Andy son los que mejor se mueven sobre hierba. Así que quiero ser igual que ellos. No estoy hablando de Djokovic porque se desliza como en tierra batida y no es mi caso, pero intento traer cosas similares en mi juego a lo que Roger y Andy hacen en hierba”, dijo el ex número uno del mundo.

Te puede interesar: Nick Kyrgios revela que pensó en algún momento suicidarse