¿El GTA VI se venderá en 6 ediciones distintas? Esto es lo que se sabe

Estamos a unos meses para que se lleve a cabo uno de los lanzamientos más importantes en la historia de los videojuegos. El GTA VI está a nada de llegar, y como era de esperarse, las filtraciones en torno a este título no dejan de aparecer en el mundo de las redes sociales.

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Una de ellas guarda relación con la cantidad de ediciones que se venderán al público en México y el resto del mundo, en una de las noticias más trascendentes que se han dado en las últimas semanas. Si quieres conocer más información respecto al GTA VI, entonces quédate con nosotros.

¿Cuántas ediciones venderá el GTA VI?

De acuerdo con información de Detective Seeds, Rockstar Games tiene pensado un lanzamiento del GTA VI bastante particular a través de seis ediciones, mismas que contarán con un precio interesante para aquellas personas que deseen contar con alguna de estas o, bien, con todas en forma de colección.

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Detective Seeds afirma que ya tiene información sobre el precio de GTA 6.



Aunque no revelará una cifra exacta, asegura que el juego base tendría un “precio saludable” dentro del rango de $60 a $80.



También ha informado que el juego se venderá en 6 ediciones, 3 digitales y 3… pic.twitter.com/yrlrG8I9Lz — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) May 14, 2026

La fuente detalla que el juego se venderá a través de tres ediciones físicas, mismas que serán la estándar, la especial y la definitiva. La primera tendrá el precio más accesible al público, mientras que la última contará con una serie de características que la harán más elevada en cuanto a costo se refiere.

Sin embargo, Rockstar Games menciona que también se venderán tres ediciones digitales, mismas que serán la estándar, la especial y la definitiva. Finalmente, se espera que también exista una versión para los coleccionistas, aunque esta aún no está completamente confirmada.

¿Cuánto costará el GTA VI?

Rumores en redes sociales mencionan que el GTA VI podría tener un costo superior a los 100 dólares, una cantidad que ha generado molestias en un sector de la fanaticada. Sin embargo, se espera que el videojuego tenga un precio estándar que vaya de los 60 a los 80 dólares.