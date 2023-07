El equipo de Europa que podría buscar a Rodolfo Pizarro

Luego de que Rodolfo Pizarro diera a conocer que su futuro se encuentra en el aire con el Inter de Miami, el jugador mexicano tendría la posibilidad de emigrar a Europa para ser dirigido por un viejo conocido.

El equipo de Europa que busca a Pizarro

De acuerdo a diversos reportes, el mediocampista sería del interés del AEK Atenas, equipo dirigido por Matías Almeyda que cuenta con Orbelín Pineda en sus filas, otro futbolista mexicano.

“Creo que es difícil, ni tenía, no sabía, porque tengo contrato, no sabía que podía ser cambiado, es un poco raro, ya le pasó mucho a muchos compañeros que un día están y al siguiente no, es un poco raro, es la única liga en el mundo que hace esto, sí es raro, pero son las reglas y hay que acatar”, fueron las palabras de Rodolfo Pizarro tras un encuentro de la Major League Soccer con el equipo de Miami, cuadro que se ha reforzado con las llegadas de Lionel Messi y Sergio Busquets, quienes pueden debutar con su nuevo equipo el 21 de julio ante Cruz Azul en el juego correspondiente a la Leagues Cup 2023.

A pesar de que el futuro de Rodolfo Pizarro no se encuentra definido, el exjugador de Chivas ha admitido que tiene ofertas de la Liga BBVA MX.

“Mi representante está ahí, sí le han marcado varios equipos”, dijo el mediocampista de Miami.

Anteriormente, Rodolfo Pizarro fue dirigido por Matías Almeyda en la plantilla de Chivas que logró el campeonato en el Torneo Clausura 2017 de la Liga BBVA MX.

