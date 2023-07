El deporte que practicaría Raúl Jiménez tras retirarse del futbol

A pesar de que Raúl Jiménez ya se ha presentado a los entrenamientos del Wolverhampton de cara a la Temporada 2023/24 de la Premier League. El futuro del delantero mexicano en la escuadra dirigida por Julen Lopetegui sigue siendo incierto.

“Sería andar en motocicleta o conducir automóviles, como la Fórmula 1. Disfruto viendo la F1, así que cuando me retire, tal vez pueda intentar conducir un automóvil de F1. Me gusta pasar tiempo con mis hijos y mi familia. Me gusta estar en casa y jugar con ellos. Eso es lo que pienso ahora que soy padre, es lo que más disfruto”, dijo Raúl Jiménez para el sitio oficial de los Wolves.

Y es que en la Temporada 2022/23 de la Liga de Inglaterra, el atacante de 32 años de edad vio actividad a lo largo de 842 minutos en 15 partidos disputados. En varias ocasiones, Raúl Jiménez no fue considerado por el entrenador, por lo que su continuidad se encuentra en el aire a pesar de que tiene contrato con los Wolves hasta el 30 de junio de 2024.

Resumen: México 0-1 Qatar | Grupo B, Copa Oro 2023

Te puede interesar: Refuerzo de Pumas revela motivos para dejar Europa por la Liga BBVA MX

Equipos interesados en Raúl Jiménez

Entre los equipos que estarían interesados en firmar al delantero mexicano para la siguiente campaña, se encuentra el Club América, equipo con el que Raúl Jiménez tuvo sus primeros minutos como futbolista profesional no obstante, su regreso a la Liga BBVA MX luce complicada debido a que el cuadro comandado por André Jardine ya ha reforzado su ataque para el presente certamen.

Otro de los equipos que ha sonado en el radar del atacante de los Wolves es el Besiktas, conjunto de la Superliga de Turquía.

Te puede interesar: Tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 1 del Apertura 2023