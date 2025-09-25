Atlético de San Luis vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 10 del Apertura 2025, HOY miércoles 24 de septiembre; marcador online

Te puede interesar: ¿Consecuencias graves? Chivas incumplió al reglamento en el partido vs Necaxa

América visita al Atlético de San Luis en la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por André Jardine, el equipo de Coapa busca seguir sumando en un certamen en el que no ha perdido en territorio ajeno, encarando el compromiso luego de haber empatado ante Monterrey en el Estadio BBVA.

Del otro lado, el cuadro Potosino comandado por Guillermo Abascal viene de vencer a Santos Laguna en la Fecha 10 y ante el conjunto azulcrema buscan su primera victoria en casa, pues en el Estadio Alfonso Lastras registran un empate y tres juegos perdidos.

