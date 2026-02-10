¿Cuándo debuta Rodrigo Aguirre con Tigres? Revelan cómo está su situación

Ante las expectativas por la llegada de Rodrigo Aguirre como el nuevo delantero de los Tigres, se reveló que el debut del uruguayo podría darse antes de lo esperado.

Así lo señaló el técnico Guido Pizarro, quien destacó que ya cuenta con todos los refuerzos que esperaban para este este semestre, con el objetivo de apuntar a lo más alto, tanto en la LIGA BBVA MX , como en la Concacaf Champions Cup.

Aguirre, a disposición del técnico

Esto en miras para el partido de vuelta que tendrán contra el Forge FC en el que buscará sellar en la cancha del Estadio Universitario su pase a los octavos de final de la Concachampions, después del empate sin goles que obtuvieron en Canadá durante la ida.

“Rodrigo (Aguirre) se siente muy bien. Ayer (el domingo) entrenaron con todo el grupo, tanto él, César (Araújo) y Paco (Reyes), que se han sumado, se encuentran muy bien y disponibles para sumar para el equipo”, expresó el entrenador este lunes en conferencia de prensa.

Aunque el estratega argentino evitó anticipar el once titular del conjunto de la UANL para este encuentro, dio pistas sobre que el “Búfalo” estaría viviendo su primer duelo con la playera auriazul.

“Todos los jugadores están disponibles. Hasta el día de mañana veremos qué jugadores iniciarán el partido. Venimos rotando en los últimos partidos, algunos están descansando o jugando algunos minutos menos, pero la idea es ser el equipo más competitivo”, declaró.

Tigres va por todo

Guido Pizarro explicó que en este mercado de traspasos fueron por los elementos que les hacían falta, en donde además del delantero uruguayo procedente del América, también llegaron el defensa mexicano Francisco Reyes y el mediocampista uruguayo César Araújo.

“Estoy muy contento con la forma en que trabajamos para traer refuerzos a nivel institución. Entendíamos las necesidades y no nos desesperamos; fuimos a buscar a los jugadores clave para potenciar al equipo. Con el plantel que tenemos, iremos a afrontar las dos competiciones con el compromiso de siempre”, comentó.

El conjunto de la UANL enfrentará este duelo de la Concacaf con la confianza que representó el triunfo que tuvieron ante Santos Laguna en la fecha cinco del Clausura 2026.

