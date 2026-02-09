OFICIAL: TV Azteca transmitirá Toluca vs Xolos de Tijuana en la Jornada 6 del Clausura 2026

El Viernes Botanero de este 13 de enero de 2026 tendrá al actual campeón de la Liga BBVA MX los Diablos Rojos del Toluca recibiendo en casa a los Xolos de Tijuana.

El encuentro se disputará en la cancha del Estadio Nemesio Diez a partir de las 21:00 horas, tiempo del centro de México y será transmitido EN VIVO y GRATIS por TV Azteca, con la mejor narración y análisis del futbol mexicano.

Toluca llega a este compromiso con la misión de consolidarse en los primeros puestos de la tabla. El equipo dirigido por Antonio Mohamed ha mostrado un futbol ofensivo y dinámico, respaldado por figuras como Marcel Ruiz y Paulinho, quienes se han convertido en referentes del conjunto choricero. Por su parte, los Xolos de Tijuana buscan sumar puntos vitales para entrar a la parte de clasificación y demostrar que pueden competir de tú a tú contra los equipos más sólidos del torneo. Al momento se ubica en la décima posición con 7 puntos. Por su parte, Toluca es sexto en la tabla con nueve unidades.

El Nemesio Diez será testigo de un choque de estilos: Toluca con su propuesta ofensiva y Xolos con un planteamiento más cauteloso, pero con la intención de sorprender en contragolpe. La afición espera un partido intenso, con goles y emociones, que pueda marcar el rumbo de ambos equipos en el Clausura 2026.

¿Dónde ver el partido entre Toluca vs Xolos de Tijuana de la Jornada 6?

El duelo entre Toluca y Tijuana, partido que en una ocasión fue final del futbol mexicano, será transmitido por TV Azteca a través de Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca este viernes 13 de enero a partir de las 21:00 horas con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

