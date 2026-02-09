A un paso del “sí”: Cruz Azul a punto de conseguir el fichaje de su nuevo delantero

Cruz Azul tiene encaminado a su próximo delantero y el acuerdo con el jugador ya está sobre la mesa. Falta lo más delicado: destrabar el trato entre clubes antes de que el mercado baje la cortina.

Te puede interesar: Jorge Sánchez dejó Cruz Azul y esta es la pésima noticia que le dieron al llegar a Grecia

El nombre es Nicolás Ibáñez, y su llegada dejó de ser una idea de emergencia para convertirse en una operación prioritaria. El entendimiento personal está cerrado. El futbolista quiere el cambio, el proyecto le convence y el rol que le ofrecen es justo el que hoy no tiene.

Tigres 2-1 Rayados | ¡GOOOL! Nico Ibáñez sentencia el Clásico Regio ante Rayados

La Máquina aprieta, pues tiene el reloj encima

En las últimas horas, Cruz Azul subió la intensidad. Las gestiones se aceleraron y el mensaje fue claro: no se trata de esperar, sino de cerrar. En la directiva celeste consideran que Ibáñez encaja perfecto en el momento que vive el equipo, sobre todo en un semestre que exige soluciones inmediatas en ataque.

La lectura interna es simple: necesitan un delantero listo, que conozca la liga y que no requiera adaptación eterna. Ibáñez cumple con todo eso y, además, llega con hambre de más protagonismo. En La Noria lo ven como una pieza funcional, no como un parche.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Cruz Azul lanza oferta por delantero estrella de la Liga MX y no es Joao Pedro

El jugador ya se decidió

Del lado del futbolista no hay dudas. Ibáñez y su entorno ven con muy buenos ojos vestir de celeste. Le atrae el proyecto deportivo, pero también la posibilidad de volver a ser protagonista. En su club actual, los Tigres, su situación cambió drásticamente en los últimos meses.

El hecho de estar registrado en categoría Sub-21 terminó por reducir su peso dentro del equipo y eso fue un punto de quiebre. Cruz Azul aparece, entonces, como una oportunidad real de relanzar su semestre y recuperar continuidad en un contexto de mayor exigencia.

El Presidente de La Máquina, Víctor Velázquez ya autorizó el movimiento y espera que, una vez resuelto el acuerdo entre clubes, el delantero pueda presentarse de inmediato en La Noria.