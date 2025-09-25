FIFA revela imagen y significado de Zayu, la mascota oficial de México para el Mundial del 2026

La FIFA ha revelado la imagen OFICIAL de Zayu, la mascota de México para el Mundial del 2026, además del resto de las mascotas llamadas Clutch en el caso de Estados Unidos y Maple en el turno de Canadá , desatacando la conversación cuando la Copa del Mundo que organizan los tres países está a 9 meses de iniciar.

El 11 de junio dle 2026 comienza el Mundial en México en el Estadio Azteca , y cuando la cuenta regresiva ilusiona a los fanáticos, los personajes que serás las mascotas de este Mundial, ya han sido anunciadas y hasta un videojuego saldrá próximamente con Zayu, Maple y Clutch.

¿Quién es Zayu y qué significa la mascota de México del Mundial del 2026?

Por las siluetas que se habían dado como pistas se suponía que sería un jaguar y se confirmaron las sospechas, explicando FIFA que Zayu es “un jaguar que habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país”.

Zayu además lleva la playera de México y porta el número 9 y representa un delantero veloz y letal, “intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo”.

Existían también muchas versiones sobre el nombre de ZAYU, su origen y significado y FIFA ha terminado con los rumores, explicando que es «unidad», «fortaleza» y «alegría».

FIFA también anuncia a mascota Clutch y Maple

El pronóstico decía que en el caso de Maple, sería un oso de las tierras canadienses, pero FIFA ha dejado oficialmente revelado que Maple es un alce “que destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo. Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple™ tiene un sinfín de historias que contar”.

Finalmente y no menos importante está Clutch, un águila de los Estados Unidos que sobrevuela con su visión los territorios “con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch™ predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación”.

Clutch se caracteriza por ser jugador de mediocampo y porta la 10.

FIFA tendrá videojuego de Zayu, Clutch y Maple

Agregó la FIFA, que como parte de los videojuegos OFICIALES, el siguiente año 2026 se lanzará un agregado del juego FIFA, con las mascotas Clutch, Zayu y Maple.

“Serán las primeras mascotas oficiales de un torneo de FIFA que se incorporarán como personajes interactivos en FIFA Heroes, un nuevo título con licencia oficial de la FIFA que saldrá el próximo año. El videojuego se suma al ecosistema en expansión de FIFAe, orientado a ofrecer experiencias digitales de futbol más atractivas, accesibles y adaptadas a distintos públicos”