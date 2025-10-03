Rodrigo Huescas rompe el silencio tras la terrible lesión de ligamentos

El lateral mexicano Rodrigo Huescas, quien se lesionó el miércoles en el partido de Champions League ante el Qarabag ha roto el silencio tras revelarse que la lesión es grave por lo que queda fuera por el resto de una temporada que aún era muy joven.

El zaguero azteca de solo 22 años, quien entraría este viernes a operación para tratar la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, enfrenta este momento con mentalidad y dejando todo a la voluntad de Dios, así lo dio a conocer en un mensaje en su cuenta de Instagram este mismo viernes.

“Volveremos. De la mano y del plan de Dios”, fue este el escueto mensaje de Huescas en redes sociales que ha refleja su fortaleza y mentalidad cuando está por encarar su operación y una recuperación que se prolongará de 7 a 8 meses.

Este fue el comunicado del Copenhague sobre la lesión de Huescas

El Copenhague indicó que un día después de la lesión de Huescas en Champions League, se le practicó una resonancia donde se encontró que la lesión correpondía a ligamentos de la rodilla derecha. De ese mensaje, estos son los puntos más relevantes:



Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Jacob Neestrup, entrenador de Copenhague lamentó perder a uno de sus mejores jugadores

Destacaron su desarrollo constante en el último año

Afirmaron que estaba al borde de un gran salto en Europa

Veían la ilusión por poder integrar la Selección Mexicana hacia el Mundial del 2026

Le darán todo el apoyo y motivación para enfrentar el proceso de ausencia

Rodrigo Huescas faces surgery and a lengthy rehabilitation period, and he will be out for the rest of the season at the very least #fcklive https://t.co/VTKJoyhhxZ — F.C. København (@FCKobenhavn) October 2, 2025

Rodrigo Huescas, en riesgo de perderse el Mundial

Sin que se tengan definidos los elegidos por Javier Aguirre para la Copa del Mundo, lista que estaría revelando por el mes de marzo del 2026, es muy probable que Rodrigo Huescas no logre estar de vuelta para ser parte de esos elegidos.

Una recuperación de ese tipo puede aplazarse hasta por siete meses, por lo cual no entraría en tiempos y elegirlo sin tener certeza de su nivel es ponerlo en riesgo, perder un espacio en la convocatoria y cortarle la posbilidad a otro futbolista dentro de la posición.