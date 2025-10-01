deportes
El FUERTE golpe en la rodilla que obligó a Huescas salir del partido de Champions entre gestos de DOLOR (VIDEO)

El mexicano Rodrigo Huescas del Copenhague fue titular en el juego de Champions League este miércoles, pero un impacto temprano en el juego, encendió las alertas enfrentando a Qaravac.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
El mexicano Rodrigo Huescas fue elegido este martes como titular para enfrentar con el Copenhaguen al cuadro de Qarabag, pero muy temprano en el juego de Champions League, el titular por parte del equipo de Dinamarca tuvo que dejar la cancha debido a una lesión por lo cual tuvo que salir en camilla.

Con gestos de dolor y tocándose su rodilla derecha, Rodrigo Huescas de 22 años de edad poodría tener un lesión delicada por ser en la rodilla y por tener que abandonar el juego cuando solo habían marchado 12 minutos del juego.

El defensa Huescas, tendrá que ser valorado a la brevedad para encontrar la gravedad de su lesión, aunque se espera que todo se quede en un simple encontronazo y golpe por el cual no requiera mucha atención.

Como es costumbre, Huescas se mostró inquieto y participativo al ataque, fue entonces que al minuto 11, una pelota quedó en disputa cerca del área contra el mediocampista del Qaravag Andrade, quien se lanza por el balón, Huescas lo saca del camino, pero en ese preciso instante parece que hay un toque de su pierna contra la rodilla de Huescas, eso le ocasiona perder el control del balón.

Se encienden las cosas en Copenhague

Seguramente el jugador mexicano Rodrigo Huescas estaba en la convocatoria de Javier Aguirre para enfrentar los próximos compromisos en la fecha FIFA en contra de Colombia y Ecuador, pero a estas alturas seguramente sería mejor modificar esa lista pora considerar a otro jugador de posición.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

