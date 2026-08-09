Rodrigo De Paul homenajea a Messi en pleno partido de Leagues Cup

El equipo de Inter Miami se pronunció temprano este 8 de agosto por la muerte del padre de Lionel Messi, y ahora sumado a las condolencias y demostrando un gran gesto Rodrigo De Paul hizo algo nunca antes visto en honor a la familia Messi.

Jorge Messi, padre de Leo Messi, murió el 8 de agosto por una enfermedad que venía aquejándolo, lo que es un duro golpe para el campeón del mundo en 2022 en Qatar. Muchos jugadores y equipos han mostrado sus condolencias por esta pérdida del jugador.

Pero uno de los grandes detalles llegó la noche del sábado en el partido de Inter Miami en contra de Rayados de Monterrey, cuando el también argentino Rodrigo De Paul marcó un golazo de larga distancia y celebró quitándose su jersey rosa y es que debajo llevaba la 10 de Messi.

De Paul se giró hacia muchos de los sitios del estadio, señaló su dorso para indicar que ahí estaba el apellido Messi y el homenaje que estaba realizando como un abrazo metafórico a la distancia, pues Leo viajó este mismo día a Rosario, Argentina para despedir a su padre en el funeral.

Así fue el gol de De Paul con el que homenajeó a Messi

De Paul recibió el balón unos cinco metros afuera del área grande y viendo de frente al arco el equipo de Rayados no hizo presión y sacó un zapatazo de derecha que entró a las redes, mostrando su categoría y calidad en acciones de ese tipo.

De Paul luego celebró con el jersey de Leo.

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Inter Miami cae ante Rayados de Monterrey en Leagues Cup

El partido de Leagues Cup al final se decidió para Rayados, por marcador de 2-1 con goles de Cuypers y Diego Rossi, que definieron la victoria para el equipo de Liga MX. Ahora el equipo regio tiene marca de 1 ganado y 1 perdido en tanto que el Inter está también con uno ganado y una derrota.