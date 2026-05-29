Fue criticado por su pobre desempeño en el América y estos serían sus destinos tras romperla en su último club

El delantero colombiano, Roger Martínez salió del Club América por la puerta de atrás, luego de una relación desgastada y muchas críticas por parte de los aficionados, quienes esperaban más del jugador, quien poco pudo hacer con el conjunto de Coapa para ser una de sus figuras.

Luego de algunas situaciones polémicas entre Roger Martínez y la directiva del América, el colombiano se fue al Racing, donde volvió a encontrar un poco de regularidad y fue campeón de la Copa Sudamericana, escenario que le abrió la puerta para ir al Al-Taawon de la Saudí Pro League, donde tuvo una de las mejores temporadas de su carrera futbolística. Incluso, estuvo en la pelea hasta la última jornada por el título de goleo con Cristiano Ronaldo, Julián Quiñones e Ivan Toney.

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¿Cuál sería el destino de Roger Martínez?

Tras el gran momento que vive el colombiano, son varias las opciones que tiene para continuar su carrera, la primera de ellas era renovar con su actual equipo, situación que ya habría sido ofrecida por el club, y que fue rechazada por Roger Martínez, quien busca un nuevo reto, luego de quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA.

Actualmente, el delantero colombiano tiene tres opciones, lejos de la liga de arabia, algunos menos especializados en mercados de fichajes, han señalado que Roger Martínez ya es buscado por algunos equipos de Brasil y Colombia. Por el momento, no existe nada confirmado sobre el futuro del delantero, pero pasó de ser una contratación que falló en el América a regresar a ser un jugador pretendido por varios equipos.

Roger Martínez fuera de la Copa Mundial de la FIFA

El colombiano se mostró muy molesto en redes sociales, luego de enterarse de que no estaba dentro de la convocatoria de su país para la próxima Copa Mundial de la FIFA, por lo que publicó el siguiente mensaje: