México sufre descalabro en la final y pierde la Copa de América

La Selección Nacional de México sufrió un fuerte descalabro al perder la copa del Torneo de Canteras de América 2026 ante Venezuela por marcador de 2-1. El equipo dirigido por Jürgen Castañeda avanzó a la Gran Final luego de superar a Barcelona en la Fase de Grupos y al Peñarol en la Semifinal.

El combinado azteca no pudo con la vinotinto, pese a que se fue al frente en el marcador al minuto 42 con gol de Da´vian Kimbrough. Sin embargo, en el segundo tiempo, la selección de América le dio la vuelta con el doblete de José Gamboa al 74 y 82, para terminar con las ilusiones de los mexicanos que tuvieron una buena preparación al humillar a un equipo argentino.

México Sub-17 perdió la final ante Venezuela.|@sectorbasicas

El paso de México en el torneo de América

México fue uno de los países que disputó dicho torneo en su quinta edición, que tiene como finalidad medir el nivel competitivo de las selecciones y del talento de algunos clubes. El combinado tricolor tuvo una destacada justa, pues conservó el invicto hasta la Semifinal.

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Este torneo se disputó en Rosario, Argentina, donde los jugadores aztecas Sub-17 mostraron “solidez, talento y alto rendimiento que distingue al futbol mexicano”, según el comunicado de la Selección Nacional.

Cabe destacar que el Torneo Canteras de América le sirvió a la Selección Mexicana de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 que se disputará del 19 al 13 de diciembre en Qatar.