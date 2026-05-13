Filtran posible prelista de la Selección de España, candidata a ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de España ha enviado como marca los reglamentos de la FIFA su prelista de 55 jugadores, que serían convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; el grupo de elegidos no ha sido revelado motivo por el que la polémica ha surgido y han filtrado lo que serían sus seleccionados, destacando que dos capitanes recientes del equipos se han quedado descartados: Carvajal y Morata.

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Luis de la Fuente, entrenador de España que además es candidata a ganar el Mundial que comienza en menos de un mes junto a la federación, se reservaron el anuncio de su listado de 55 jugadores. FIFA no pide ni especifica que tuviera que ser pública y podría ser una alternativa para evitar ruido en los jugadores pues muchos o todos se encuentran aún en competencia.

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La lista de 55 jugadores tiene tiene que hacer un corte como todas las demás selecciones para quedar en solo 26 futbolistas, por lo que el camino aún es laborioso para el estratega que comanda un flamente equipo que por donde se le mire es desafiante.

En el caso de España, se estima que sea el lunes 25 de mayo, luego de que termine la temporada local de La Liga, cuando se revele la lista oficial y definitiva que acudirá a la justa veraniega, donde España está instalado en el Grupo H, junto a Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita, un sector que en el papel sería sencillo avanzar, pero Uruguay siempre será un cuadro de cuidado y Arabia Saudita hace cuatro años en Qatar sorprendió en fase de grupos a Argentina; con Cabo Verde se estima una paliza por la amplia brecha de desarrollo profesional y experiencia.

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¿Cuál es la supuesta lista de jugadores instalados en la 'prelista' de España para el Mundial del 2026?

Porteros de España para el Mundial: Unai Simón (Athletic), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Álex Remiro (Real Sociedad), Robert Sánchez (Chelsea) y Leo Román (Mallorca)

Defensas de España para el Mundial: Víctor Gómez (Braga), Marcos Llorente (Atlético), Pedro Porro (Tottenham), Marc Pubill y Robin Le Normand (Atlético), Pau Torres (Aston Villa), Christian Mosquera (Arsenal), Dani Vivian y Aymeric Laporte (Athletic), Eric García, Pau Cubarsí y Gerard Martín (Barcelona), Dean Huijsen y Fran García (Real Madrid), Sergio Gómez y Jon Martín (Real Sociedad), Marc Cucurella (Chelsea), Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen) y Óscar Mingueza (Celta).

Medios de España para el Mundial: Pablo Fornals (Betis), Pablo Barrios (Atlético), Mikel Merino y Martín Zubimendi (Arsenal), Rodri Hernández (Manchester City), Pedri González, Fermín López, Pablo Gavi y Dani Olmo (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Aleix García (Bayer Leverkusen), Carlos Soler y Jon Gorrotxategi (Real Sociedad), Álex Baena (Atlético).

Delanteros de España para el Mundial: Lamine Yamal y Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Jorge de Frutos (Rayo), Yeremy Pino (Crystal Palace), Jesús Rodríguez (Como), Borja Iglesias (Celta), Alberto Moleiro y Ayoze Pérez (Villarreal), Mikel Oyarzábal y Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Nico Williams (Athletic), Toni Martínez (Deportivo Alavés), Gonzalo García (Real Madrid), Ansu Fati (Mónaco), Carlos Espí (Levante).

Este es el calendario de España para la Copa Mundial de la FIFA 2026

España vs. Cabo Verde



Fecha: Lunes 15 de junio, 2026

Lunes 15 de junio, 2026 Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium Sede: Atlanta, EE. UU.

Atlanta, EE. UU. Hora: 10:00 AM (CST)

España vs. Arabia Saudita



Fecha: Domingo 21 de junio, 2026

Domingo 21 de junio, 2026 Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Mercedes-Benz Stadium Sede: Atlanta, EE. UU.

Atlanta, EE. UU. Hora: 10:00 AM (CST)

España vs. Uruguay

