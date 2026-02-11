La figura del Barcelona que CONFIRMÓ estar en depresión “Una ansiedad que se estaba volviendo depresión...”

El medio deportivo, Mundo Deportivo, compartió en sus redes sociales una entrevista exclusiva con una figura del Barcelona que se terminó sincerando y reveló que hace un tiempo estaba sufriendo una fuerte ansiedad que se volvió depresión.

El fubtolista que se sinceró fue Ronald Araújo. El defensor uruguayo reveló los motivos por los que le pidió a la directiva ausentarse un tiempo del equipo pues en su momento se dio a conocer que iba a tomarse un tiempo para poder arreglar temas personales.

Ahora, en su entrevista, Araujo, se sinceró y reveló que llevaba como año y medio pasando por una ansiedad que se volvió depresión y al jugar así no le ayudaba.

En la cancha no se sentía él por lo que estaba pasando y en un momento tomó la decisión de hablar con profesionales y pedir el respaldo del club.

"La verdad es que en el momento ahí con la adrenalina, te vas para afuera no te sentís triste. Pero después cuando pasa, termina el partido, ahí ya se te cae todo arriba no y ya empezas a pensar que yo sentía que no estaba bien.

Esa era la verdad, pero como te digo, por inercia uno intenta ser fuerte. Intenta seguir pero a veces necesitas ayuda viste.

Y como te digo, ya llevaba un año y medio que después con profesionales entendí que estaba pasando por una ansiedad que se volvió depresión y estaba jugando así y eso no no te ayuda al final.

Porque después en la cancha no te terminas sintiendo tú. Porque uno sabe el valor que tiene o lo que puede dar, lo que puede hacer adentro de la cancha y al no sentirte sabía que algo estaba pasando y ese día me di cuenta que ya está, que necesitaba hablar con profesionales, hablar con el club, hablar con gente para que me pudieran ayudar."

🧠 Ronald Araujo, se abre en exclusiva para @mundodeportivo y explica cómo afrontó sus problemas de salud mental 🎙️ @martinezferran | @javigasconMD pic.twitter.com/szeTxodyLE — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 10, 2026

Con las declaraciones de Ronald Araújo, los aficionados del Barcelona han mostrado su apoyo en las redes sociales con mensajes positivos para que pueda recuperar su mejor nivel.

Los números de Ronald Araújo

En su etapa con el Barcelona, Ronald Araújo registra un total de 195 partidos disputados en los que ha estado 13926 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado 13 goles y ha dado siete asistencias.