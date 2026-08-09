Fue uno de los mejores jugadores del mundo, pero los entrenamientos terminaron con sus rodillas

La década de los 90’s y los 2000’s trajeron consigo la llegada de uno de los jugadores que, de acuerdo con expertos, pudo convertirse en el mejor de todos los tiempos si no hubiese atravesado por una serie de lesiones que derivaron de fuertes entrenamientos que terminaron con sus virtudes en el campo.

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Nacido en Río de Janeiro el 18 de septiembre de 1976, Ronaldo Nazario de Lima llegó a ser un elemento realmente potente en velocidades cortas que, además, brilló en cada uno de los equipos en los que estuvo. Tristemente para su causa, las lesiones impidieron que se convirtiera en uno de los mejores de todos los tiempos.

¿Ronaldo acusó a los entrenamientos de haber debilitado sus rodillas?

En declaraciones retomadas por la cuenta de X Motivaciones Futbol, Ronaldo Nazario se quejó y culpó directamente a los entrenamientos que realizó en su etapa como futbolista profesional de haber terminado con sus rodillas, esto a la par de las lesiones que sufrió en esta parte del cuerpo.

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De acuerdo con sus declaraciones, en aquella época todos los jugadores entrenaban de la misma forma sin importar las características, la posición o el peso de cada futbolista, hecho que generó ciertos malestares en su cuerpo considerando que su fisonomía no era similar a la que otras figuras de aquel momento.

Para dar un ejemplo de lo anterior citó lo ocurrido con Cafú y Roberto Carlos, mismos que podrían correr 10 kilómetros diarios a diferencia de lo que pasaba con él. Por tal motivo, argumentó que estas dolorosas cargas de trabajo en los entrenamientos fueron un punto de partida para que sus rodillas no aguantaran el peso del profesionalismo.

¿Cuántos goles hizo Ronaldo en su carrera a nivel clubes?

A pesar de lo antes mencionado, la realidad es que Ronaldo sigue siendo considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos, pues en su etapa como profesional el brasileño acumuló un total de 330 anotaciones y 83 pases a gol en 499 duelos disputados.