El Rose Bowl demanda a UCLA por mudanza al SoFi Stadium

El histórico Rose Bowl de Pasadena y la ciudad presentaron una orden judicial contra UCLA para bloquear el posible traslado de su equipo de futbol americano al moderno SoFi Stadium, hogar de los Rams y Chargers de la NFL.

Según documentos judiciales, el recinto reclama daños que podrían superar los mil millones de dólares, además de señalar que la universidad rompería un contrato vigente hasta el año 2043.

El caso ha provocado gran revuelo en California, ya que el Rose Bowl no solo es uno de los estadios más icónicos del deporte universitario, sino también un símbolo de identidad para Pasadena. Las autoridades locales advierten que el cambio afectaría la economía, el turismo y el sentido de comunidad que gira en torno a los juegos de UCLA.

El dinero detrás del conflicto entre UCLA y Pasadena

La raíz del problema, según reporta The Los Angeles Times, es económica.

UCLA ha visto caer sus ingresos en venta de boletos, pasando de 20 millones de dólares en 2014 a apenas 8.3 millones en 2024. En contraste, una mudanza al SoFi Stadium le permitiría al equipo universitario recibir ingresos por palcos, patrocinios y suites, beneficios que su contrato actual con el Rose Bowl no contempla.

Sin embargo, Pasadena argumenta que la universidad no puede romper unilateralmente un acuerdo firmado en 2014, el cual fue respaldado con 200 millones de dólares en bonos públicos destinados a renovar el estadio para uso exclusivo de UCLA.

“Su salida pondría en riesgo la estabilidad del estadio y el bienestar de toda la comunidad”, asegura la demanda.

Un precedente legal con impacto nacional

La corte del condado de Los Ángeles programó una audiencia para esta semana, donde se decidirá si UCLA podrá avanzar con su plan para jugar en Inglewood a partir de 2026.

En su defensa, la universidad argumenta que la mudanza al SoFi acortaría los traslados desde el campus y mejoraría la experiencia de los aficionados.

Casos similares en la historia del deporte estadounidense —como los de los New York Yankees, Jets y Minnesota Twins— muestran que los tribunales suelen proteger los contratos con estadios públicos, considerando que la pérdida de un equipo puede causar un daño “irreparable” a la comunidad.

El Rose Bowl, que ha sido la casa de UCLA desde 1982, busca mantener viva una tradición que trasciende generaciones y que hoy se encuentra en riesgo por una batalla legal donde el dinero y la identidad deportiva están en juego.