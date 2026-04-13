¡INSÓLITO! Falló un penal, le dan balonazo en la cara y termina anotando un gol increíble: VIDEO

En el partido entre Rubio Ñu y Olimpia por la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Copa de Primera de Paraguay se presentó el gol más insólito del año luego de que tras fallar un penal, el defensa Fernando Martínez le estrelló el balón al delantero Sebastián Ferreira que terminó en el fondo de las redes.

Te puede interesar: Así se jugaría la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX al momento

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

Así fue el gol más insólito del año

Se jugaba el minuto 53 del partido con ventaja momentánea para el Olimpia cuando el árbitro central marcó un penal para la visita tras una mano dentro del área del propio Fernando Martínez.

Sebastián Ferreira se dispuso a ejecutar la pena máxima y eligió el lado derecho de la portería, pero el guardameta Franco Fragueda adivinó la trayectoria evitando la pena máxima.

⚽️Franco Fragueda le atajó el penal a Sebas Ferreira, pero en el despeje de Chapa Martínez... 😅¡¡¡LE REBOTÓ POR LA CARA!!!😅



📺Tigo Sports+



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/YTd0Xzc0eX — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 12, 2026

Sin embargo, Martínez intentó despejar el peligro con un remate potente, pero el balón se estrelló de lleno en el rostro de Ferreira y el balón acabó en el fondo de las redes de Rubio Ñu dejando una de las escenas más insólitas del fin de semana y posiblemente del año.

El gol sentenció el resultado final y el Rubio Ñu su racha de cinco derrotas consecutivas que en lo tienen en graves problemas de descenso.

Te puede interesar: Así se jugaría la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX al momento

