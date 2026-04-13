Así se jugaría la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX al momento

Concluyó la actividad de la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y los invitados a la Liguilla comienzan a tomar sus lugares con las Chivas como primer clasificado a falta de tres partidos por disputar.

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Así está la Liguilla del Clausura 2026 al momento

A pesar de tener su lugar asegurado en la Liguilla, el Rebaño Sagrado aun no garantiza la cima de la tabla y una mala racha podría descenderlos hasta la quinta posición, por lo que necesitan cerrar con fuerza el Clausura 2026.

Además del Guadalajara, Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca tienen casi asegurado su lugar en la Liguilla y todo parece indicar que la pelea por los últimos puestos estará entre Tigres, América y Atlas.

De terminar la Liguilla como están las posiciones actualmente, tendríamos Clásico Tapatío en los Cuartos de Final del Clausura 2026 con las Chivas enfrentándose a los Rojinegros del Atlas.

Chivas es el líder del Clausura 2026|JONATHAN DUENAS/MEXSPORT

Pero también se disputaría una nueva edición del Clásico Joven con Cruz Azul enfrentando al América en la cancha del Estadio Azteca y cerrando muy probablemente en el Cuauhtémoc de Puebla.

Liguilla del Clausura 2026 al momento

(1) Chivas vs Atlas (8)

(2) Cruz Azul vs América (7)

(3) Pachuca vs Tigres (6)

(4) Pumas vs Toluca (5)



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