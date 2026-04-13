Así se jugaría la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX al momento
Faltan tres jornadas, pero los clasificados a la Liguilla del Clausura 2026 comienzan a tomar forma
Concluyó la actividad de la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y los invitados a la Liguilla comienzan a tomar sus lugares con las Chivas como primer clasificado a falta de tres partidos por disputar.
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Así está la Liguilla del Clausura 2026 al momento
A pesar de tener su lugar asegurado en la Liguilla, el Rebaño Sagrado aun no garantiza la cima de la tabla y una mala racha podría descenderlos hasta la quinta posición, por lo que necesitan cerrar con fuerza el Clausura 2026.
Además del Guadalajara, Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca tienen casi asegurado su lugar en la Liguilla y todo parece indicar que la pelea por los últimos puestos estará entre Tigres, América y Atlas.
De terminar la Liguilla como están las posiciones actualmente, tendríamos Clásico Tapatío en los Cuartos de Final del Clausura 2026 con las Chivas enfrentándose a los Rojinegros del Atlas.
Pero también se disputaría una nueva edición del Clásico Joven con Cruz Azul enfrentando al América en la cancha del Estadio Azteca y cerrando muy probablemente en el Cuauhtémoc de Puebla.
Liguilla del Clausura 2026 al momento
- (1) Chivas vs Atlas (8)
- (2) Cruz Azul vs América (7)
- (3) Pachuca vs Tigres (6)
- (4) Pumas vs Toluca (5)
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