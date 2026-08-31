Así luce la rutina de ejercicio con la que Cristiano mantiene un físico espectacular a los 41 años

No es novedad que se hable del final de la carrera de Cristiano Ronaldo, incluso él mismo lo ha declarado de manera explícita. Sin embargo, lo que nunca ha cambiado y así será hasta que se retire, es la disciplina física con la que ha mantenido un estado de salud que le permitió competir en lo más alto durante casi todo su trayecto como profesional. Esto se sabe de sus rutinas domésticas.

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¿Cómo se ejercita Cristiano Ronaldo en casa?

El ejemplo como profesional de Cristiano Ronaldo es algo que sus compañeros y gente que ha trabajo con él destacan siempre. Por ello, en algún momento compartió los ejercicios que hace en casa, sabiendo que en esta etapa de su carrera ha invertido en trabajos extras para mantenerse en la élite con el paso de los años.

Flexiones - Aquí se da un paso hacia el frente y flexionas hasta donde llegues, con ambas piernas y sin detener el ritmo. Pueden ser de 10 a 20, según la potencia física.

Aquí se da un paso hacia el frente y flexionas hasta donde llegues, con ambas piernas y sin detener el ritmo. Pueden ser de 10 a 20, según la potencia física. Abdominales - Se recomiendan 2 series de 25 repeticiones. Pueden ser cortas llegando a los talones, cortas y veloces sin exigir el cuello u otras con elevación de piernas.

Se recomiendan 2 series de 25 repeticiones. Pueden ser cortas llegando a los talones, cortas y veloces sin exigir el cuello u otras con elevación de piernas. Lumbares - Te pones boca abajo, pones tus manos en la espalda y levantas el pecho en 10 oportunidades. Descansas 10 segundos y lo repites… así hasta que te canses.

Te pones boca abajo, pones tus manos en la espalda y levantas el pecho en 10 oportunidades. Descansas 10 segundos y lo repites… así hasta que te canses. Planchas - Levantas la mano y giras el tronco, pones la mano en el pecho y realizas unos mountain climbers para trabajar todo el cuerpo. El propio CR7 agrega unas cuantas más llevando la mano a la rodilla.

Levantas la mano y giras el tronco, pones la mano en el pecho y realizas unos mountain climbers para trabajar todo el cuerpo. El propio CR7 agrega unas cuantas más llevando la mano a la rodilla. Sentadillas - Las que recomienda el portugués es con piernas abiertas.

Las que recomienda el portugués es con piernas abiertas. Glúteos - Posición de plancha con rodillas recargadas, estirando las piernas hacia atrás.

¿Cómo se cuida Cristiano Ronaldo en esta etapa de su vida?

El astro lusitano ha presumido en años recientes que invierte bastante en su trabajo físico en casa, tomando en cuenta que el cuerpo a esta edad no responde como antes. Pero además del gimnasio y cuestiones parecidas, tiene complejos sistemas de recuperación con una cámara hiperbárica especial y tratamiento de contraste térmico. Eso, entre siestas programadas, saunas o rutinas de agua fría matutina.