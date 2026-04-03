Cristiano Ronaldo anota GOLAZO y luce en perfecto estado físico tras no venir a México (VIDEO)

Cristiano Ronaldo está de regreso tras superar la lesión muscular que lo marginó de la más reciente convocatoria de la Selección de Portugal para los partidos amistosos ante México y Estados Unidos, y reapareció con un gol para el Al Nassr que lo acerca cada vez más al título de la Liga de Arabia Saudita.

Te puede interesar: Carlo Ancelotti podría perder a una de las máximas figuras de Brasil para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM por lesión

Palmeiras 2-1 Grêmio: resumen y goles con doblete de Marlon Freitas en el Brasileirao 2026

Cristiano Ronaldo marca gol en su regreso con el Al Nassr

Cristiano Ronaldo fue titular en el partido de la Jornada 27 del Al Nassr en contra del Al Najma y convirtió el tercer gol de su equipo desde los once pasos.

El delantero portugués cobró el penal al minuto 55 hacia su izquierda, pero a pesar de que el portero adivinó la intensión no pudo detener el disparo debido a la potencia con la que CR7 ejecutó la pena máxima.

3-2 Al Nassr.



GOOOOOOOOAAAAAAL GOOOOOOOOAAAAAAL CRISTIANO RONALDO CONVERTS THE PENALTY WOW WOW WOW THEY GOAT HAS SCORED, GOL GOL GOL GOL RONALDOOOOOOO!!!!!!! ✨✨✨⭐⭐⭐⭐ WOW WOW WOW AL NASSR TAKE THE LEAD AGAIN!!! 966 GOALS!!!



🎥- @bt3



pic.twitter.com/qCREmdQyWa — The Football Frame | 🎥👀 (@Fabian_Manu2025) April 3, 2026

Minutos más tarde, CR7 convirtió el segundo de su cuenta personal cuando recibió una diagonal retrasada en el corazón del área que tuvo tiempo de controlar y rematar al fondo de las redes para poner el marcador 4-2 momentáneo.

4-2 Al Nassr.



GOOOOOOOOAAAAAAL GOOOOOAAAAAAL GOLAZOOOOOOOOO THE GOAT HAS DONE IT AGAIN, CRISTIANO RONALDO SCORES AND SCORES A BRACE WOW WOW WOW WOW WOW UNBELIEVABLE, F*CKING UNBELIEVABLE RONALDOOOOOOO!!!!!!! ⭐⭐⭐⭐



🎥 - @GoalsXtrapic.twitter.com/e6R6fqUms2 — The Football Frame | 🎥👀 (@Fabian_Manu2025) April 3, 2026

Cristiano Ronaldo se había perdido los últimos dos partidos de su equipo disputados en marzo debido a una molestia muscular que además lo dejó fuera de la convocatoria con la Selección Portuguesa.

La posible presencia de CR7 en el duelo amistoso entre México y Portugal que marcaría la reinauguración del Estadio Azteca había generado gran expectativa, pero finalmente el delantero portugués no fue convocado debido a las molestias físicas. 'El Comandante' busca llegar a su sexta Copa Mundial de la FIFA TM a sus 41 años.

Te puede interesar: Fuerza Divina, el sacerdote que también es luchador ¡Combate el pecado y a los rudos!

