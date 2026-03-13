Tiene 18 años, juega de defensa y llegaría al Barcelona por solo 10 MILLONES

El Barcelona continúa analizando detalladamente el próximo mercado de fichajes a fin de aprovechar cada una de las oportunidades que habrá para realizar traspasos. Bajo este contexto aparece el nombre de Ruud Nijstad, el cual tiene un valor de 10 millones pese a contar con apenas 18 años de edad.

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Uno de los aspectos más complicados que el Barcelona ha vivido en esta temporada deriva de su apartado central, el cual ha dejado más dudas que certezas. Ante ello, la cúpula blaugrana tendría en mente fichar a un elemento que apenas supera la mayoría de edad por una pequeña cantidad de dinero.

¿Quién es Ruud Nijstad, posible refuerzo del Barcelona?

Con apenas 18 años de edad, Ruud Nijstad se ha convertido en un elemento regular de la primera división de los Países Bajos, más precisamente del Twente. De hecho, su club está peleando por puestos de Champions League, en gran medida, por el aporte que este central ha entregado en el campo.

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Ruud subió al primer equipo del Twente a mediados del año pasado y, pese al poco tiempo, el central ha sumado un total de 20 partidos a lo largo de la temporada contando el torneo de Liga y los duelos de Copa, mismos en donde registra una asistencia en 1,463 minutos hasta ahora.

Ante tal situación, el portal Fichajes.net menciona que el Barcelona estaría dispuesto a desembolsar alrededor de 10 millones de euros por su ficha; es decir, dos millones más de lo presupuestado por el medio Transfermarkt, a fin de reforzar su apartado defensivo de cara a la siguiente temporada.

¿Quiénes son los defensas actuales del Barcelona?

Si bien son varios los elementos que el conjunto blaugrana tiene en la zona de defensa, la realidad es que la mayoría de estos atraviesan por un delicado estado físico. Entre estos destacan Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Jules Koundé, Eric García, Gerard Martín y Joao Cancelo.