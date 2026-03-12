Barcelona iría por dos FICHAJES de lujo con los que gastaría más de 100 millones

El FC Barcelona se encuentra en el primer lugar de la tabla general en España y, además, contínua con vida en la UEFA Champions League; pese a ello, la directiva blaugrana ya trabaja a marchas forzadas para reforzar su plantel de cara al próximo mercado de transferencias.

Se sabe que el Barcelona ha lidiado con una serie de problemas económicos realmente importantes desde hace algunos años que han impedido que realice transferencias de calibre mundial; sin embargo, esta situación puede cambiar en el siguiente periodo de fichajes, pues planean gastar alrededor de 100 millones en dos elementos.

¿Qué jugadores podrían llegar al Barcelona para la próxima temporada?

De acuerdo con información del portal Fichajes.net , la directiva del Barcelona estaría analizando seriamente la posibilidad de traer a un elemento de tres cuartos del campo en adelante y una de las alternativas más interesantes es Julian Brandt, jugador que forma parte del Borussia Dortmund.

Con 29 años de edad, el alemán ha hecho prácticamente toda su carrera en la Bundesliga, por lo que no descartaría la posibilidad de cambiar de aires después de la Copa Mundial de la FIFA y el Barcelona sería el escenario perfecto toda vez que su técnico, Hansi Flick, es también su compatriota.

Otro elemento que la fuente (y Sport) destacó como alternativa interesante para el club, aunque en la zona defensiva, es la de Micky Van de Ven, quien ha sido de lo más destacado en la Premier League con un Tottenham que está muy metido en la zona del descenso dentro de la primera división inglesa.

¿Cuánto dinero gastará el Barcelona en ambos jugadores?

De acuerdo con el portal Transfermarkt, la directiva del Barcelona tendría que invertir alrededor de 100 millones de euros en estas transferencias. Y es que, mientras el jugador del Borussia Dortmund tiene un valor cercano a los 20 millones de euros (que podría aumentar por el club que lo desea), Micky Van de Ven vale poco más de 65 millones, una cifra que igualmente podría incrementarse si el Tottenham salva la categoría.