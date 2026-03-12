Estos días corre Isaac del Toro en el Tirreno-Adriático 2026; fechas y horarios oficiales

El 2026 ha iniciado de manera importante para Isaac del Toro, quien después de vivir un 2025 por demás espectacular, espera que este año sea trascendental en sus deseos de afianzarse como uno de los mejores pilotos a nivel mundial gracias a su equipo, el cual tiene como nombre UAE Team Emirates.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Bajo este contexto, debes saber que Isaac del Toro se encuentra en plena competición gracias al mítico recorrido Tirreno - Adriático de Italia, mismo que incluye varios días de ardua competencia. Por tal motivo, aquí podrás conocer todo lo relacionado a este circuito.

¿Cuándo volverá a correr Isaac del Toro en el Tirreno - Adriático 2026?

Lo primero que debes saber es que Isaac del Toro ha tenido actividad durante prácticamente toda la semana, pues el Tirreno - Adriático comenzó este lunes para terminar, formalmente, el próximo domingo 15 de marzo, lo cual sugiere una competencia por demás importante en el apartado físico.

Al momento de esta nota, Isaac del Toro ya ha competido en cuatro actividades distintas a lo largo de esta semana, siendo estas las siguientes: contrarreloj individual, Camaiore a San Gimignano, Cortona a Magliano y Tagliacozzo a Martinsicuro. Dicho lo anterior, las competencias que le restan son las siguientes:

Etapa 5 de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio | 03:45 a 08:45 horas | Viernes 13 de marzo.

Etapa 6 de San Saverino Marche a Camerino | 03:35 a 08:45 horas | Sábado 14 de marzo.

Etapa 7 de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto | 05:20 a 15:45 horas | Domingo 15 de marzo.

¿De cuántos kilómetros está compuesto el recorrido Tirreno - Adriático?

Si se considera que este circuito de Italia es uno de los más exigentes físicamente hablando gracias a que son un total de siete días de competición, vale saber que su recorrido completo es de 1,164 kilómetros, así como 15 kilómetros más en desniveles para Isaac del Toro y el resto de los pilotos.