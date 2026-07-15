Ryan Cherki señala al culpable de la eliminación de Francia del Mundial 2026

La Selección Nacional de Francia tendrá que ver la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por televisión, el cuadro liderado por Kylian Mbappé fue eliminado por el combinado español y con ello, le cortó una racha de dos justas veraniegas llegando al duelo por el título. A pesar de no tener muchos minutos, Ryan Cherki fue uno de los futbolistas galos que salió a dar la cara y reveló quién fue el culpable de la eliminación francesa.

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El volante del Manchester City no se guardó nada y fue contundente tras el silbatazo final: "Todos nos temían y nos derrotamos nosotros mismos. No hemos perdido contra el árbitro, no hemos perdido contra España, hemos perdido contra nosotros mismos. Es una decepción enorme. Aquí sabemos que el único equipo capaz de eliminarnos éramos nosotros mismos

No sé si nos faltaron soluciones o ganas. Si hubiéramos recuperado más balones, podríamos haberles hecho más daño. En el descanso, el entrenador nos dijo que todavía quedaban 45 minutos y que tendríamos ocasiones. Dijimos que el segundo gol sería importante. Si lo marcábamos nosotros, les resultaría complicado resistir. Pero no fue eso lo que ocurrió”, destacó el mediocampista.

Ahora, Francia esperará al perdedor del duelo entre Argentina e Inglaterra para jugar el partido por el tercer lugar y después de ello, se vendrá un cambio en el banquillo con miras al Mundial 2030.

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