Ryan García firma contrato y anuncia pelea ante campeón mundial del CMB a principios del 2026

El peleador de raíces mexicanas Ryan García informó y se confirmó con un video, que ha estampado su rúbrica con el cual se concreta la pelea en contra del campeón mundial del CMB en peso welter Mario Barrios.

Este enfrentamiento había estado en la conversación del mundo del boxeo, por lo polémico que es Ryan García y generando cuestionamientos si tomaría con seriedad este combate. Por su parte el CMB, que lo tenía excluido decidió escuchar su postura y abrirle las puertas siendo un organismo inclusivo y dispuesto a escuchar.

Con los dos equipos, el de Ryan García y el del campeón Mario Barrios con la voluntad de celebrar esta pelea, todo parece estar cerrado y más aún con ese video que circula en redes en donde Ryan está firmado el contrato junto a un cinturón del CMB, siendo ahora la primer gran pelea anunciada para el 2026.

‼️ Ryan Garcia has declared that he’s now signed the contract to challenge Mario Barrios for his WBC welterweight world title on February 21st. pic.twitter.com/MlS4Ec6N3f — Ring Magazine (@ringmagazine) November 20, 2025

¿Cuándo se enfrentarán Mario Barrios y Ryan García?

El combate del polémico Ryan García quie hace unos meses terminó de cumplir una sanción por consumo de sustancias y otros problemas de actitud, y el peleador campeón de peso Welter Mario Barrios, se enfrentarían el próximo 21 de febrero.

De momento no existe una sede oficial para este combate, pero todo apunta a que será en Las Vegas acompañada de una interesante cartelera que sume más duelos para hacer una velada de alto calibre.

Mario Barrios, atraviesa su mejor momento deportivo y financiero

Mario Barrios, apodado EL AZTECA es campeón del CMB en peso welter y tiene una trayectoria que comenzó el 11 de noviembre del 2013 peso es hasta este punto en el que vive su mejor momento a los 30 años de edad, siendo monarca del mundo y logrando tener sus dos peleas más grandes.

Y es que el 19 de julio de este año se enfrentó a la leyenda Manny Pacquiao contra quien empató, en una gran exhibición que fue vista alrededor del mundo y que le tuvo que haber dejado millones de dólares como nunca en su cartera.

Pero lo que viene podría ser de las mismas proporciones y tal vez aún mayor, porque al enfrentar a Ryan García, parece estar segura la audiencia que querrá ver el comportamiento y desarrollo no solo de Ramos sino de King Ryan quien no puede dejar escapar este tren.

JUST ANNOUNCED — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) November 20, 2025

Récord de Mario Barrios y Ryan García

Mario Barrios llega con una marca de 29 victorias con 18 nocauts en su carrera, además de contar con dos empates y un par de derrotas.

Por el lado de Ryan García, presume de una marca en el boxeo de 24 victorias con 20 nocauts, además de dos derrotas.