Lo que sabemos de la lesión de José Juan Macías en el Cruz Azul vs Pumas

José Juan Macías parece estar ante una lesión de gravedad, pues luego de caer en el terreno de juego del Estadio Cuauhtémoc al minuto 8 del partido, el jugador de los Pumas fue trasladado en el carrito de urgencias hacia una ambulancia, que lo llevará a un hospital cercano para realizar los primeros estudios al futbolista mexicano.

José Juan Macías, quien ha sido una víctima de las lesiones en su carrera, esta noche de 8 de noviembre podría estar viviendo una nueva pesadilla al quedar atrapado en una jugada en el partido de Cruz Azul en contra de Pumas, con José Paradela, en la cual su pierna izquierda fue aplastada por el jugador, doblando su rodila en un movimiento que generó una palanca.

Ese brutal contacto lo mandó desplomado al campo y en las imágenes del momento del choque, se ve lo peligroso que fue el contacto y aunque es prematuro y difícil ofrecer un pronóstico, comentarios señalan que podría tratarse de una nueva lesión de ligamentos en su rodilla izquierda.

José Juan Macías, precisamente para ello fue que de inmediato se trasladó al hospital, de acuerdo a información del reportero de Azteca Deportes, Mauricio Gutiérrez.

José Juan Macías había cumplido en su regreso a la Liga MX con los Pumas

En su retorno al futbol, cuando se creyó que ya estaba retirado, Macías ha visto accionarial en 10 juegos, sumando 322 minutos, en los que ha marcado cuatro goles y no ha tenido en su contra tarjetas amarillas o rojas.

Su determinación para regresar y su empeño en el entrenamiento, han sido ahora empañados por esta lesión de la cual hay duros pronósticos.