Saldría a la luz toda la verdad de por qué Mateusz Bogusz no juega con el Cruz Azul

Mateusz Bogusz sigue sin tener minutos con el Cruz Azul. El futuro del polaco estaría fuera de La Máquina, pero la verdadera razón del por qué Nicolás Larcamón no lo toma en cuenta es porque no entra en su formato de juego. Los cementeros igualaron ante el Necaxa en la Jornada 14 del futbol mexicano y eso permitió que el América retomara el subliderato general.

Con el resultado en su contra ante el Necaxa, el Cruz Azul es cuarto de la general y ante el Monterrey se podría jugar un mejor puesto en la tabla. Nicolás Larcamón se ha convertido en un entrenador confiable en la Liga BBVA MX, pero sigue sin darle oportunidad a Bogusz. El polaco solamente suma 406 minutos en el terreno de juego.

Mateusz Bogusz llegó el torneo pasado como la bomba del Cruz Azul. Procedente del LAFC de la MLS, en su primer certamen demostró que fue una buena contratación. Era titular con Vicente Sánchez y una pieza fundamental al disputar 722 minutos. Con Nicolás Larcamón, solo ha jugado cuatro encuentros de titular y no se ha hecho presente en el marcador.

Para el entrenador de La Máquina, el duelo ante el Necaxa tuvo muchas carencias por parte de su equipo. Nicolás Larcamón reconoció que el Cruz Azul pecó de poca definición y eso fue lo que definió el partido y que no se pudieran llevar los tres puntos.

“Creo que no encontrábamos profundidad, pero circulábamos la pelota. Nos faltaba un poco más de determinación para ir en búsqueda de ese último tercio con más verticalidad, pero al mismo tiempo era un poco ese momento de estudio del partido que a veces sucede”, comentó al término del juego ante los Rayos.