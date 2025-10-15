Chivas recupera a dos superestrellas, pero Gabriel Milito no les tiene mucha confianza y podrían ir al extranjero

En Chivas quieren pelear hasta el último partido por un pase directo a la Liguilla. Gabriel Milito necesita tener a sus mejores hombres al 100 para poder buscar dicha hazaña y este fin de semana recupera a dos que dejaron muy buen sabor de boca en el Mundial Sub-20. Lo malo es que no los usa mucho en el Rebaño y ya son buscados en Europa. Chivas ocupa el lugar 9 de la general.

Hugo Camberos y Yael Padilla vuelven a Chivas después de quedar eliminados del Mundial Sub-20 a manos de Argentina. Camberos suena para el Sevilla y Padilla para el PSV, pero Gabriel Milito los ha ocupado muy poco en el Apertura 2025. Camberos solamente suma cinco partidos con el Rebaño y 109 minutos. Padilla entró de cambio en un juego y sólo estuvo en el campo 12 minutos.

Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo Hugo Camberos, Andres Lillini Sports Director Mexican National Teams, during FIFA U-20 Mens World Cup Chile 2025 match between Mexico (Mexican National Team ) and Argentina as part Quarter-final at Nacional Julio Martinez Pradanos Stadium, on October 11, 2025 in Santiago, Chile.

“¡Buenas noticias, Chivahermanos! Tanto Camberos como Padilla ya regresaron a la Perla Tapatía y se pondrán a las órdenes de Gabriel Milito, pensando en el duelo de la Jornada 13 ante Mazatlán. Esto sin duda es una extraordinaria noticia para el Rebaño Sagrado, que quiere su cuarto triunfo al hilo en el Apertura 2025 y ahora podrá contar con 2 variantes más en la ofensiva”, se puede leer en un comunicado que Chivas subió a sus redes sociales.

Chivas comienza a recuperar futbolistas

Así como Hugo Camberos y Yael Padilla se reincorporaron a los trabajos de Chivas, Gabriel Milito comienza a tener equipo completo para el cierre del campeonato. Posiblemente, la noticia más importante para el timonel argentino es que Chicharito Hernández se reencontró con el gol en el amistoso del fin de semana pasado ante el América y podría retomar la confianza.

Erick Gutiérrez ya está listo y entrenando al parejo de sus compañeros. Roberto Alvarado pasa por la última etapa de su recuperación. Fernando “Oso” González regresa después de su expulsión. Luis Romo y José Rangel vuelven a Verde Valle después de ir con la Selección Mexicana Mayor a la Fecha FIFA de octubre.