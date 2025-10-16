El VIDEO de Cristiano Ronaldo que le dio la vuelta al mundo después de que Portugal no clasificara al Mundial 2026

Portugal estuvo cerca de calificar al Mundial 2026 en el partido de la Fecha FIFA pasada ante Hungría, pero se quedaron con las ganas. Los lusos solamente necesitaban ganar, pero al final terminaron empatando. Cristiano Ronaldo fue uno de los que más sufrió al no conseguirse el pase, y un video se hizo viral observando su dolor.

Cristiano Ronaldo marcó un doblete ante Hungría. Con sus dos goles se convirtió en el máximo anotador en las eliminatorias mundialistas, pero ni eso le bastó para ayudar a Portugal a avanzar. Esto no quiere decir que los lusos ya no irán a la justa en México, Estados Unidos y Canadá, sino que alargaron su pase y ahora lo definirán hasta noviembre.

REUTERS

En el video se puede observar cómo Cristiano Ronaldo, quien ya había salido de cambio, no paraba de moverse de un lado para el otro y luego recargó su cabeza sobre sus brazos en el techo de la banca cuando se dio el silbatazo final. Algunos de sus compañeros intentaron consolar a su capitán y leyenda.

Te puede interesar:



Cristiano’s reaction said it all after that draw with Hungary.



pic.twitter.com/YGCQAtvKma — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 15, 2025

Cristiano Ronaldo reconoce su nuevo logro mundial

Cristiano Ronaldo es un futbolista que nació para romper récords y él lo sabe. Superó al “Pescadito” Ruiz de Guatemala al llegar a 41 anotaciones. Ahora solo esperará a que en noviembre venzan a Irlanda para meterse de lleno al Mundial 2026. Con un empate, necesitaría que Hungría no sume unidades.

“No es ningún secreto que representar a la Selección Nacional significa mucho para mí y por eso estoy muy orgulloso de haber logrado este hito único para Portugal (máximo goleador de Eliminatorias). Gracias a todos los que me ayudaron a llegar hasta aquí. ¡Nos vemos en noviembre para finalizar la clasificación al Mundial!”, escribió CR7 en sus redes sociales.